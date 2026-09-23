Zwrot w sprawie zaginionej w Darłowie? Maja Rutkowski idzie na policję! "Przełomowe informacje"

Detektyw Maja Rutkowski przekazała zaskakujące wieści w sprawie poszukiwań 37-letniej Emilii Koprowskiej, która zaginęła w Darłowie. W swoich mediach społecznościowych opublikowała post, w którym ogłosiła, że jej biuro dotarło do kluczowych osób. Jak napisała:

"Przełomowe informacje!!! Biuro Rutkowski dotarło do konkretnych osób, które mogą mieć związek z zaginięciem Emilii Koprowskiej. Działamy dalej. Każdy szczegół ma znaczenie."

Maja Rutkowski na policji. "Dotarliśmy do osób, które mogą mieć czynny udział"

Detektyw udała się na komisariat policji, aby złożyć oficjalne zeznania. W nagraniu wideo wyjaśniła, że ustalenia jej biura mogą być kluczowe dla rozwiązania sprawy.

- Jestem przed komisariatem policji, gdzie idę złożyć stosowne zeznania, ponieważ w trakcie działań operacyjnych Biura Rutkowski dotarliśmy do osób, które mogą mieć czynny udział w zaginięciu Emilii Koprowskiej. Mam nadzieję, że ta historia i te poszukiwania będą miały swój koniec i to w najbliższym czasie

- powiedziała Maja Rutkowski.

- Biuro Rutkowski już przekazało informacje policji i na tę okoliczność Maja będzie przesłuchiwana w charakterze świadka

- przekazał nam w środę detektyw Krzysztof Rutkowski.

Wielka akcja Biura Rutkowski. Będą szukać z lądu, wody i powietrza

Krzysztof Rutkowski w rozmowie z "Super Expressem" zapowiedział, że jego zespół przygotowuje się do szeroko zakrojonych działań w terenie. W planach jest wykorzystanie specjalistycznego sprzętu.

- Przygotowujemy na jutro (24 września) akcję zakrojoną na szeroką skalę. Przyjedzie kilka jednostek naszych bojowych wozów i łódź motorowa. Będziemy tam działać na wodzie, z lądu, i z powietrza

- informuje nas Krzysztof Rutkowski.

Detektyw dodał, że w akcji może zostać wykorzystany także śmigłowiec. Jak zapowiedział, w czwartek (24 września) o godz. 14:00 w miejscu, gdzie został porzucony samochód Emilii Koprowskiej odbędzie się briefing prasowy Biura Rutkowski.

Jak podkreślił, brane są pod uwagę różne scenariusze, w tym ten najbardziej tragiczny. Zadeklarował również pomoc w odblokowaniu telefonu zaginionej.

- Jeżeli policja będzie miała problem z dostępem do telefonu, my oczywiście możemy pomóc w tej kwestii

- zapowiedział.

Detektyw Maja Rutkowski pyta o samochód Emilii

Maja Rutkowski zwróciła uwagę w mediach społecznościowych na kwestie związane z samochodem należącym do Emilii Koprowskiej. W środę opublikowała wpis, w którym wskazała na pytania, które pojawiły się w toku prowadzonych działań.

- Mija trzeci tydzień od zaginięcia Emilii. Emilii nadal nie ma. A pytań jest coraz więcej. Co zabrał mężczyzna w czarnym samochodzie z auta Emilii? Dlaczego samochód Emilii nie został zabezpieczony na policyjnym parkingu, lecz oddany? W sytuacji, kiedy nadal nie wiadomo, co stało się z Emilią, samochód może być przecież źródłem istotnych śladów i informacji. Czy decyzja o jego wydaniu była właściwa? My tych pytań nie zostawiamy bez odpowiedzi. Każdy szczegół sprawdzamy. Każdą informację analizujemy. Emilii nadal szukamy

- poinformowała Maja Rutkowski.

Policja wcześniej przedstawiała jednak własne wyjaśnienia dotyczące samochodu zaginionej, który został odholowany przez specjalną firmę. W związku z pojawiającymi się informacjami i nagraniem przedstawiającym odholowanie pojazdu, st. asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie wyjaśniła „Super Expressowi”:

- To nie były nasze czynności. My wykonaliśmy w pierwszych dniach po zgłoszeniu zaginięcia oględziny tego pojazdu i zabezpieczaliśmy wszelkiego rodzaju ślady. I ten pojazd został przekazany za pisemnym oświadczeniem mężowi pani Emilii i on miał prawo go odholować

Zaginięcie Emilii Koprowskiej - rysopis

Przypomnijmy, że w poniedziałek (21 września), w rejonie oddalonym o około dwa kilometry od miejsca, gdzie kobieta wysiadała z taksówki, znaleziono jej rzeczy osobiste. Informacje te potwierdziła mł. asp. Paulina Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie w rozmowie z "Super Expressem":

- W dniu wczorajszym (21 września) został znaleziony i zabezpieczony plecak należący do zaginionej kobiety. Rzeczy zostały znalezione około dwóch kilometrów w głąb lądu, od hotelu Jan, tam gdzie kobieta ostatni raz wysiadała z taksówki. Znaleziono tam plecak i dwa pęki kluczy

Policja wciąż apeluje o pomoc i publikuje rysopis zaginionej:

Sylwetka: szczupła, wysmukła

Włosy: kasztanowe/brązowe

Oczy: zielone

Znaki szczególne: tatuaż znaku zodiaku RYBY po prawej stronie ciała oraz tatuaż z napisem „KRYSTIAN” na prawym palcu, w miejscu obrączki.

Ubiór w dniu zaginięcia: białe jeansy, biała koszulka z napisem „Cherry”, czarna skórzana kurtka, białe tenisówki marki „Big Star”. Kobieta miała przy sobie brązowy plecak i okulary w czerwonych oprawkach.

Masz informacje? Skontaktuj się z policją lub Biurem Rutkowski

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu Emilii Koprowskiej, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Koszalinie pod numerem 47 78 41 543 lub alarmowym 112. Informacje można przekazywać również bezpośrednio do Biura Rutkowski pod numerem 600 007 007.