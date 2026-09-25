Plecak ewakuacyjny z Poczty Polskiej za 299 zł. Zajrzeliśmy do środka

Poczta Polska sprzedaje plecak ewakuacyjny

Plecak ewakuacyjny jest dostępny w sprzedaży w placówkach Poczty Polskiej, a cena zestawu wynosi 299 zł. To gotowy komplet, który ma ułatwić przygotowanie się na sytuację kryzysową, kiedy liczy się możliwość szybkiego zabrania podstawowego wyposażenia.

Nie trzeba więc samodzielnie kompletować wszystkich drobnych akcesoriów. Producent zestawu umieścił w plecaku m.in. elementy przydatne podczas przemieszczania się, udzielania pierwszej pomocy czy wykonywania prostych prac w terenie. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie zdjęcia plecaka i wyposażenia, które się w nim znajduje.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Plecak ewakuacyjny z Poczty Polskiej. Oto co ma w środku

9

299 zł za plecak ewakuacyjny. Dużo czy mało?

299 zł za gotowy plecak ewakuacyjny to wydatek, który dla części osób może wydawać się spory. W cenie otrzymujemy jednak nie tylko sam plecak, ale również zestaw podstawowych akcesoriów, które trzeba byłoby kupić osobno. Z drugiej strony, kompletowanie podobnego wyposażenia na własną rękę pozwala dopasować zawartość do swoich potrzeb i zdecydować, na czym rzeczywiście nie warto oszczędzać. W przypadku gotowego zestawu płacimy jednak przede wszystkim za wygodę i możliwość szybkiego skompletowania podstawowego wyposażenia.

Co znajduje się w plecaku za 299 zł?

W zestawie znalazło się kilka podstawowych akcesoriów, które mogą być przydatne podczas ewakuacji, np.:

gwizdek – może służyć do sygnalizowania swojej obecności,

składana łopatka – niewielkie narzędzie, które można wykorzystać przy prostych pracach w terenie,

mini apteczka – podstawowe wyposażenie pierwszej pomocy,

latarka czołowa – pozwala oświetlać drogę, jednocześnie pozostawiając wolne ręce,

linka paracord – mocna, uniwersalna linka przydatna w różnych sytuacjach,

żel antybakteryjny – pozwala zadbać o higienę, gdy dostęp do wody jest ograniczony.

Pełne wyposażenie plecaka poznacie, sprawdzając naszą galerię zdjęć powyżej.