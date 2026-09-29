Szynobus zderzył się z autem na przejeździe. Dziesiątki rannych, rozszczelniony układ paliwowy. Na szczęście to były tylko ćwiczenia

Groźny scenariusz na przejeździe kolejowym

Ćwiczenia pod kryptonimem „Kolej 2026” odbyły się na przejeździe kolejowo-drogowym w miejscowości Strzeżenice, na trasie Mścice – Mielno. Organizatorzy przygotowali niezwykle realistyczną symulację. Według założenia autobus szynowy zderzył się z samochodem osobowym. W wyniku uderzenia wiele osób zostało rannych, część pasażerów została uwięziona wewnątrz pojazdu, a dodatkowym zagrożeniem było rozszczelnienie układu paliwowego.

Do ćwiczeń wykorzystano prawdziwy tabor eksploatowany przez Polregio na Pomorzu Zachodnim. Dzięki temu strażacy, policjanci, ratownicy medyczni i kolejarze mogli działać w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistej akcji ratunkowej.

Liczyła się każda minuta

Podczas ćwiczeń sprawdzano między innymi czas uruchomienia zespołu zarządzania kryzysowego, skuteczność komunikacji pomiędzy służbami oraz organizację działań na miejscu katastrofy.

Najważniejszym elementem była jednak szybka ewakuacja pasażerów i udzielenie pomocy poszkodowanym. Ratownicy musieli działać pod presją czasu, tak jak podczas prawdziwego zdarzenia, gdy od sprawności służb zależy zdrowie i życie ludzi.

Organizatorzy podkreślają, że tego rodzaju ćwiczenia są niezbędne, ponieważ pozwalają wyeliminować potencjalne błędy i doskonalić procedury, zanim dojdzie do rzeczywistej tragedii.

Niepokojąca seria zdarzeń na torach

Choć tym razem był to tylko trening, temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych pozostaje niezwykle aktualny. W ostatnich miesiącach doszło do wielu groźnych kolizji i wypadków na skrzyżowaniach dróg z torami. Szczególne poruszenie wywołał niedawny tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych, który ponownie zwrócił uwagę na problem lekceważenia przepisów i braku ostrożności kierowców.

Eksperci od lat alarmują, że zdecydowana większość takich zdarzeń nie wynika z awarii infrastruktury kolejowej, lecz z błędów użytkowników dróg. Ignorowanie sygnałów świetlnych, omijanie opuszczonych rogatek czy próby „zdążenia przed pociągiem” prowadzą do sytuacji, które bardzo często kończą się tragedią.

Rosnąca liczba niebezpiecznych incydentów sprawia, że szkolenia i ćwiczenia takie jak „Kolej 2026” nabierają szczególnego znaczenia. Każda przećwiczona procedura może bowiem kiedyś uratować ludzkie życie.

Strażacy szkolą się z ratownictwa kolejowego

To nie koniec działań związanych z poprawą bezpieczeństwa. Polregio poinformowało, że od 28 do 30 września w Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Taboru Trakcyjnego w Kołobrzegu odbywa się specjalistyczne szkolenie dla strażaków z Pomorza Środkowego.

Ratownicy poznają tam szczegółową budowę pojazdów kolejowych oraz rozmieszczenie najważniejszych podzespołów, które mogą mieć znaczenie podczas akcji ratunkowych. Wiedza ta ma pozwolić na jeszcze sprawniejsze prowadzenie ewakuacji pasażerów i szybsze dotarcie do osób uwięzionych w uszkodzonych pojazdach.

Jedno jest pewne. W Strzeżenicach był to jedynie realistyczny scenariusz. Jednak przy rosnącej liczbie niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowych podobny wypadek może wydarzyć się naprawdę. Dlatego zarówno służby, jak i kolejarze chcą być przygotowani na każdą ewentualność.

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