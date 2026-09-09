Wypadek na przejeździe w Sokolnikach Suchych. Prokuratura wszczyna śledztwo, a świadkowie wciąż są w szoku po katastrofie

Śledztwo rusza. Prokuratura: „To katastrofa kolejowa”

Jak poinformował szef Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Robert Czerwiński, postępowanie będzie prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy kolejowej zagrażającej życiu wielu osób.

– Podjęta została już także decyzja, że postępowanie trafi do I Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Radomiu – przekazał prokurator.

Na miejscu pracują śledczy z Przysuchy, którzy zabezpieczają kluczowe dowody.

– Tu nie chodzi tylko o oględziny pociągu i szczątków samochodu ciężarowego, ale też o wydobycie rejestratorów lokomotywy, obrazu i danych pociągu wskazujących na prędkość – wyjaśnia Czerwiński.

Prokurator podkreśla, że przejazd nie miał zapór, ale działała sygnalizacja świetlna.

– Niestety nie ma monitoringu – dodaje.

Chwile grozy w wagonach. „To było bum, bum, bum…”

Pasażerowie wciąż nie mogą dojść do siebie. Pani Beata, która jechała w ostatnim wagonie, opowiada nam o dramacie, który rozegrał się w sekundach:

– To był niewyobrażalny huk. To nie było jedno uderzenie. To było takie: bum, bum, bum, bum i potem jeszcze jedno. Pociąg ruszył do przodu, a my zatrzymaliśmy się dokładnie w miejscu, gdzie był ogień.

Kobieta widziała zniszczony pierwszy wagon, w którym zginęła pasażerka.

– Był ogień, był smród, wszystko już się paliło. Adrenalina była totalna. Zaczyna mi wszystko uciekać, bo człowiek jest w takim szoku.

Najnowocześniejszy sprzęt na miejscu katastrofy

Mazowiecka policja potwierdza, że czynności procesowe trwają nieprzerwanie.

– Do wykonania oględzin wykorzystywany jest najnowocześniejszy sprzęt. Policjanci z Laboratorium Kryminalistycznego rejestrują miejsce zdarzenia przy użyciu skanera 3D - informuje podinsp. Katarzyna Kucharska.

Prace mogą potrwać jeszcze wiele godzin.

Ranni w szpitalach. Jedna osoba nie żyje

W katastrofie zginęła pasażerka pierwszego wagonu – jedna z czterech najciężej rannych osób. Jak ustalili dziennikarze "Super Expressu", miała 39 lat. Kobieta trafiła do szpitala w Radomiu przy ul. Chałubińskiego.

Gdy pani Beata wspomina ofiarę śmiertelną, głos jej się łamie:

– Szkoda tylko tej kobiety. Bardzo mi jej szkoda.

Do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu trafiły trzy osoby w najcięższym stanie.

Wśród poszkodowanych są maszynista, kierowca ciężarówki i kolejna pasażerka.

Jak udało nam się ustalić, stan kierowcy ciężarówki jest poważny, mężczyzna został przetransportowany do Kielc. Ma pęknięty kręgosłup. Twierdził, że oślepiło go słońce na przejeździe.

Rzeczniczka placówki, Karolina Gajewska, przekazała:

– Jeden z pacjentów z urazem ręki został wypisany. Druga osoba z obrażeniami klatki piersiowej nadal jest hospitalizowana. Na obserwacji przebywa także pasażerka w ciąży; stan jej i dziecka jest dobry.

Politycy reagują. Będą surowsze kary

Premier Donald Tusk podkreślił, że tragedia pokazuje konieczność natychmiastowego zaostrzenia przepisów dotyczących przejazdów kolejowych.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak dodał w serwisie X:

– Zgodnie z zapowiedzią premiera zmiany będą mieć charakter radykalny. Zwiększenie bezpieczeństwa jest tu bezwzględnym priorytetem.

Ogromne straty i utrudnienia dla podróżnych

Biegły, który był na miejscu zdarzenia stwierdził, że straty wyniosą kilka milionów złotych, ze względu na zniszczoną trakcję, powyginane tory oraz samo uszkodzenie pociągu.

Ruch pociągów na linii nr 22 został wstrzymany. PKP Intercity uruchomiło komunikację zastępczą – trzy autobusy. Obowiązuje wzajemne honorowanie biletów z ŁKA i Polregio.Na DK12 ruch odbywa się wahadłowo.

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