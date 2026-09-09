Wstrząsające nagranie z Sokolnik Suchych. Apokaliptyczny widok po zderzeniu betoniarki z pociągiem

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-09 16:17

Do sieci trafiło nagranie z miejsca katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych, gdzie 9 września ciężarówka przewożąca beton wjechała w pociąg PKP Intercity relacji Lublin–Szczecin. Film opublikowany w mediach społecznościowych pokazuje skalę dramatu, która – mimo licznych zdjęć i relacji świadków – wciąż budzi grozę. Kłęby pyłu, przewrócone wagony. To obraz, który trudno zapomnieć. Internauci komentujący nagranie zwrócili uwagę na jedną kwestię, która wywołała burzliwą dyskusję.

Nagranie, które mrozi krew w żyłach

Wideo opublikowane przez profil Remiza.pl na platformie X, nagrane z przejeżdżającego samochodu trwa zaledwie kilka sekund, ale wystarcza, by zobaczyć prawdziwy koszmar. W kadrze widać pociąg IC „Koziołek”, a tuż obok ogromne chmury pyłu – to beton, który w momencie zderzenia uniósł się z naczepy ciężarówki i uniósł się nad torami jak gęsta mgła.

Widok jest przerażający, wręcz apokaliptyczny. Zniszczone wagony, rozsypane elementy infrastruktury, a w tle służby próbujące dotrzeć do poszkodowanych. Film, który można obejrzeć tutaj, szybko obiegł internet i wywołał falę komentarzy.

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Internauci zwrócili uwagę na jedną rzecz

Nagranie pokazuje moment tuż po wypadku na przejeździe w Sokolnikach Suchych, zanim na miejscu pojawiły się służby. Widać unoszący się betonowy pył, przewrócone wagony, ale nie widać żadnej reakcji ze strony kierowcy.

W komentarzach pod nagraniem pojawiła się jedna powtarzająca się uwaga: kierowca samochodu, z którego został nagrany film – według internautów – nie zatrzymał się po zderzeniu, by sprawdzić, czy ktoś potrzebuje pomocy. Internauci podkreślają, że w sytuacji zagrożenia życia pierwsze sekundy są kluczowe, a obowiązek udzielenia pomocy spoczywa na każdym uczestniku zdarzenia. Ten wątek wywołał burzliwą dyskusję.

"Apteczka i jazda do pomocy a nie jada sobie"

"Zamiast się zatrzymać to sobie jadą dalej... Choćby zadzwonić co się stało a nie na miedź patrzeć ile na skupie by się dostało"

"Skąd wiecie, że nie zadzwonił wcześniej. Dwa można nie udzielić pomocy w sytuacji, gdy może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa dla Ciebie"

- czytamy m.in. w komentarzach.

Służby potwierdzają: skala zniszczeń ogromna

Strażacy, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce, mówią o „chaosie i dramatycznej sytuacji”. Beton rozsypany na dużej powierzchni, przewrócone wagony, uszkodzona lokomotywa – wszystko to utrudniało akcję ratunkową.

Ratownicy przez wiele godzin udzielali pomocy poszkodowanym. 20 osób zostało rannych, siedem trafiło do szpitali, a jedna – w stanie krytycznym – zmarła. To tragiczny bilans wypadku, który mógł zakończyć się jeszcze gorzej.

Prokuratura bada okoliczności wypadku

Śledczy analizują przebieg zdarzenia.

– Mamy do czynienia ze sprowadzeniem katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym – przypomina w rozmowie z Radiem ESKA rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Aneta Góźdź.

Prokuratura prowadzi śledztwo, które pozwoli ustalić okoliczności wypadku.

Wykolejony pociąg i przewrócona lokomotywa po zderzeniu z betoniarką. O wypadku w Sokolnikach Suchych przeczytasz w SE.
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