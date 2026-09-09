Pęknięte tory i wykolejony pociąg. Z oddali unosił się kłęb dymu. Pociąg uderzył w tira

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-09-09 12:29

Katastrofa kolejowa pod Radomiem. W pobliżu miejscowości Sokolniki Suche wykoleiła się lokomotywa pociągu IC2820 relacji Lublin - Szczecin. „Koziołkiem” podróżowało około 95 osób. Pociąg miał zderzyć się z samochodem ciężarowym na przejeździe. Na miejscu są już służby. Skierowano także dwa śmigłowce LPR. Co najmniej sześć osób zostało rannych.

Katastrofa kolejowa pod Radomiem

Służby zgłoszenie o katastrofie otrzymały około godz. 11.15. Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu. 

Jak informują służby, lokomotywa pociągu pasażerskiego zderzyła się na przejeździe kolejowym kat. C z samochodem ciężarowym. Przejazd był zabezpieczony jedynie samoczynną sygnalizacją świetlną.

- Pojazd ciężarowy uległ niemal całkowitemu spaleniu - informuje „Super Express” sierż. Aleksandra Bałtowska, oficer prasowy KPP w Przysusze. 

Jak dodają służby w wypadku ciężkich obrażeń doznało co najmniej sześć osób, w tym kierowca samochodu ciężarowego oraz maszynista. Na miejsce katastrofy skierowano także dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i dziesięć zastępów PSP.

Kapitan mgr inż. Marcin Kowalski, oficer prasowy PSP w Przysusze, przekazuje, że jeden z rannych początkowo był bez oznak życia.

- Kiedy przyjechaliśmy, jedna z osób nie miała funkcji życiowych. Dzięki przeprowadzeniu akcji krążeniowo-oddechowej udało się nam przywrócić akcję serca. Następnie zabrano ją z resztą ofiar do szpitala - dodaje strażak.

Wstrzymano ruch pociągów

Jak dodaje Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych, ruch pociągów jest wstrzymany na linii kolejowej nr 22, na szlaku między Wolanowem a Przysuchą. Pasażerowie mogą na bieżąco zdobywać informacje, korzystając z portalu Pasazer.pl. 

Pasażerów przewieziono do biblioteki

Osoby, które nie ucierpiały w tej katastrofie zostały przewiezione już do biblioteki w sąsiedniej miejscowości Skrzynno, niecałe pięć minut od przejazdu w Sokolnikach. Informację tę na antenie tvn24 przekazał Krzysztof Sobczak, wójt gminy Wieniawa do której doszło do wypadku.

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