Pęknięte tory i wykolejony pociąg. Z oddali unosił się kłęb dymu. Pociąg uderzył w tira

Katastrofa kolejowa pod Radomiem

Służby zgłoszenie o katastrofie otrzymały około godz. 11.15. Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu.

Jak informują służby, lokomotywa pociągu pasażerskiego zderzyła się na przejeździe kolejowym kat. C z samochodem ciężarowym. Przejazd był zabezpieczony jedynie samoczynną sygnalizacją świetlną.

- Pojazd ciężarowy uległ niemal całkowitemu spaleniu - informuje „Super Express” sierż. Aleksandra Bałtowska, oficer prasowy KPP w Przysusze.

Jak dodają służby w wypadku ciężkich obrażeń doznało co najmniej sześć osób, w tym kierowca samochodu ciężarowego oraz maszynista. Na miejsce katastrofy skierowano także dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i dziesięć zastępów PSP.

Kapitan mgr inż. Marcin Kowalski, oficer prasowy PSP w Przysusze, przekazuje, że jeden z rannych początkowo był bez oznak życia.

- Kiedy przyjechaliśmy, jedna z osób nie miała funkcji życiowych. Dzięki przeprowadzeniu akcji krążeniowo-oddechowej udało się nam przywrócić akcję serca. Następnie zabrano ją z resztą ofiar do szpitala - dodaje strażak.

Wstrzymano ruch pociągów

Jak dodaje Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych, ruch pociągów jest wstrzymany na linii kolejowej nr 22, na szlaku między Wolanowem a Przysuchą. Pasażerowie mogą na bieżąco zdobywać informacje, korzystając z portalu Pasazer.pl.

Pasażerów przewieziono do biblioteki

Osoby, które nie ucierpiały w tej katastrofie zostały przewiezione już do biblioteki w sąsiedniej miejscowości Skrzynno, niecałe pięć minut od przejazdu w Sokolnikach. Informację tę na antenie tvn24 przekazał Krzysztof Sobczak, wójt gminy Wieniawa do której doszło do wypadku.