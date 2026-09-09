TYLKO U NAS! Wstrząsające zdjęcia z katastrofy kolejowej na Mazowszu. Z ciężarówki została miazga!

Piotr Lis
Piotr Lis
Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-09-09 13:18

To, co wydarzyło się na przejeździe kolejowym pod Radomiem, przypomina sceny z filmu katastroficznego. Mamy najnowsze zdjęcia z tego miejsca! Na fotografiach widać porażającą skalę zniszczeń po zderzeniu pociągu Intercity z ciężarówką w Sokolnikach Suchych (województwo mazowieckie).

Aktualizacja 14:05

Straszne wieści napłynęły do nas z Mazowsza. - W wyniku wypadku, po przewiezieniu do szpitala zmarła jedna osoba, pasażer pociągu - przekazała "Super Expressowi" podinsp. Katarzyna Kucharska, rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji.

Rodzinie i bliskim ofiary składamy wyrazy współczucia. Do sprawy będziemy wracać w kolejnych materiałach.

Wcześniej pisaliśmy:

Sceny grozy na torach. Z pojazdu została miazga!

Zdjęcia z miejsca zdarzenia mówią więcej niż tysiąc słów. Już teraz o tym koszmarze mówi cała Polska. Widać na nich doszczętnie zniszczony przód lokomotywy pociągu IC „Koziołek”, która wypadła z torów po uderzeniu w samochód ciężarowy. Sam tir praktycznie przestał istnieć. Pojazd uległ niemal całkowitemu spaleniu, ostała się sama kabina. To, co z niego zostało, to obraz kompletnej destrukcji. − Ostała się jedynie kabina − informowała tuż po zdarzeniu sierż. Aleksandra Bałtowska, oficer prasowy KPP w Przysusze.

Akcja ratunkowa i dramat pasażerów

Na pokładzie pociągu relacji Lublin − Szczecin podróżowało około 95 osób. Chwile po zderzeniu na miejscu zapanował chaos. Natychmiast ruszyła akcja ratunkowa, w której udział wzięło wiele zastępów straży pożarnej oraz dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rannych zostało co najmniej 20 osób. Stan czterech z nich, w tym maszynisty i kierowcy ciężarówki, określono jako ciężki. Służby medyczne błyskawicznie dokonywały segregacji poszkodowanych, oznaczając najciężej rannych kolorem czerwonym.

Osoby, które nie ucierpiały w tej katastrofie zostały przewiezione już do biblioteki w sąsiedniej miejscowości Skrzynno, niecałe pięć minut od przejazdu w Sokolnikach.

Zobacz wstrząsające zdjęcia z katastrofy kolejowej na Mazowszu! 

Katastrofa kolejowa na Mazowszu
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KATASTROFA