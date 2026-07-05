Autobus wjechał do przejścia podziemnego przy Dworcu Zachodnim! Kilka osób rannych, ogromna akcja służb

Autobus wjechał po schodach do tunelu. „Uderzył z dużą siłą”

Do wypadku doszło około godziny 18:20. Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, pojazd ZTM wcześniej uszkodził prawdopodobnie siedem innych samochodów, po czym przejechał przez słupki odgradzające chodnik i zjechał po schodach wprost do wejścia przejścia podziemnego. Autobus zatrzymał się dopiero na stropie tunelu, uderzając w niego dachem.

- W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały trzy osoby: dwie osoby dorosłe i jedna nieletnia - przekazał asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji. Dodał, że kierowca autobusu był trzeźwy, również wynik narkotestu był negatywny.

Jak informuje TVN24, tylko dzięki temu, iż pojazd zaklinował się na schodach, nie zsunął się głębiej do przejścia, co mogłoby doprowadzić do jeszcze większej tragedii.

Ranni i ogromna mobilizacja służb

Według pierwszych informacji policji poszkodowane zostały trzy osoby, jednak straż pożarna przekazała później, że rannych może być nawet siedem. Na miejscu pracowało kilkanaście zespołów ratownictwa medycznego oraz specjalistyczna grupa medyczna PSP, przygotowana do rozstawienia mobilnego szpitala polowego.

Ulica Bitwy Warszawskiej została całkowicie zamknięta, a ruch w rejonie Dworca Zachodniego sparaliżowany.

Policja bada przyczyny wypadku

Jak potwierdziła policja w rozmowie z TVN24, pojazd był wyposażony w instalację gazową, co dodatkowo zwiększyło ryzyko podczas akcji ratunkowej. Na razie nie wiadomo, dlaczego kierowca stracił panowanie nad autobusem. Śledczy ustalają, czy doszło do awarii technicznej, błędu kierowcy, czy innego czynnika.

Chaos komunikacyjny w całej okolicy

Rondo Zesłańców Syberyjskich to jedno z najbardziej ruchliwych miejsc w Warszawie. Wypadek spowodował całkowite zablokowanie przejazdu w kierunku Woli i Ochoty. Kierowcy utknęli w ogromnych korkach, a ruch był kierowany ręcznie przez policjantów.

Z informacji zamieszczonych na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego wynika, że z powodu wypadku występują utrudnienia w kursowaniu linii 127, 136, 154, 158, 159, 167, 172, 178, 184, 186, 191, 208, 523, i 717.

Następujące linie zostały skierowane na trasy objazdowe.

136, 184,186 w obydwu kierunkach: … – Al. Prymasa Tysiąclecia/Kasprzaka – Kasprzaka – Prosta – Żelazna – Al. Jerozolimskie – Grójecka – Banacha – …

127 w obydwu kierunkach: Globusowa – Chrobrego – Kleszczowa – Łopuszańska – Al. Krakowska – Grójecka – Al. Jerozolimskie – …

154 w obydwu kierunkach: … – Grójecka – Pl. Narutowicza 15

158 w obydwu kierunkach: … – Al. Jerozolimskie – Grójecka – …

159: skrócona do Pl. Narutowicza 15

167 obydwu kierunkach: … – Wawelska – Grójecka – Żelazna – Prosta – Kasprzaka – …

172 skierowano: … – Banacha – Grójecka – Dickensa – Szczęśliwice

717 w obydwu kierunkach: … – Al. Jerozolimskie – Łopuszańska – Al. Krakowska – P+R Al. Krakowska

182 skrócona: do Pomnika Lotnika

187, 517 w obydwu kierunkach: Łopuszańska – Al. Krakowska – Grójecka – …

523 w obydwu kierunkach: Kasprzaka – Kasprzaka – Prosta – Żelazna – Al. Jerozolimskie – Grójecka – Banacha – …

Śledztwo w toku

Policja prowadzi czynności wyjaśniające. Na ten moment nie ma oficjalnych informacji o przyczynie wypadku. Służby zapowiadają, że ustalenie przebiegu zdarzenia będzie priorytetem, zwłaszcza że autobus przed wjazdem do tunelu miał uszkodzić wiele pojazdów.

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Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie