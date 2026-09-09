Aktualizacja 14:05

Straszne wieści napłynęły do nas niedługo po tragedii. - W wyniku wypadku, po przewiezieniu do szpitala zmarła jedna osoba, pasażer pociągu - przekazała dziennikarzowi "Super Expressu" podinsp. Katarzyna Kucharska, rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji.

Rodzinie i bliskim ofiary składamy wyrazy współczucia. Do sprawy będziemy wracać w kolejnych materiałach.

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Wypadek kolejowy w Sokolnikach Suchych. Cztery osoby w szpitalu

Do bardzo groźnego zdarzenia doszło w środowe przedpołudnie w powiecie przysuskim, w miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu. Pociąg Intercity "Koziołek", jadący z Lublina do Szczecina, uderzył w ciężarówkę na przejeździe kolejowym. W katastrofie ciężko ranne zostały cztery osoby.

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Przysusze poinformowali w rozmowie z Radiem Eska, że jeden z poszkodowanych początkowo nie wykazywał czynności życiowych. Na szczęście dzięki reanimacji podjętej przez ratowników medycznych udało się je przywrócić i przewieźć tę osobę do szpitala. Wśród rannych znaleźli się również maszynista składu pasażerskiego oraz kierowca pojazdu ciężarowego.

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Służby błyskawicznie zareagowały na wezwanie. Do akcji ratunkowej w Sokolnikach Suchych zadysponowano dwa śmigłowce LPR oraz dziesięć jednostek straży pożarnej. Anna Znajewska-Pawluk, reprezentująca Polskie Linie Kolejowe, potwierdziła, że ruch pociągów między Wolanowem a Przysuchą (linia nr 22) został całkowicie wstrzymany. Podróżni mogą sprawdzać aktualne utrudnienia na stronie internetowej Pasazer.pl.

Zobacz galerię ze zdjęciami z tej katastrofy! Publikujemy ją poniżej!

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