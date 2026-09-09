Koniec najstarszego H&M w Polsce. W kultowym miejscu w Warszawie otwarto wyjątkową Żabkę

Najstarszy H&M w Warszawie zamknięty po wielu latach

Jesienią 2025 roku do mieszkańców stolicy dotarła informacja o ostatecznym zamknięciu salonu H&M, który działał w Domach Towarowych Wars Sawa Junior w samym centrum miasta. Był to punkt szczególny, ponieważ przez 21 lat funkcjonowania zyskał miano najdłużej działającego sklepu tej szwedzkiej marki nie tylko w samej Warszawie, ale i na terenie całego kraju. O tym, jak ogromną sympatią darzyli to miejsce klienci, może świadczyć niezwykle huczne pożegnanie zorganizowane w ostatnim dniu działalności. Na ten krótki czas dawny sklep odzieżowy przekształcono w prawdziwy klub muzyczny, a zgromadzeni goście bawili się przy dźwiękach serwowanych przez profesjonalnego DJ-a.

Likwidacja tego konkretnego punktu wynika bezpośrednio z nowej wizji rozwoju skandynawskiej marki. Szwedzki gigant odzieżowy mocno stawia obecnie na handel internetowy, przez co sukcesywnie rezygnuje z utrzymywania wielu swoich tradycyjnych salonów stacjonarnych.

Przez spory czas tajemnicą pozostawało, jaka marka wprowadzi się do tak atrakcyjnego lokalu po gigancie odzieżowym. Włodarze obiektu Wars Sawa Junior ostatecznie podjęli decyzję o podzieleniu rozległego metrażu na kilka zdecydowanie mniejszych części. Dziś jest już jasne, do kogo trafiła jedna z nowo wydzielonych przestrzeni handlowych.

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Nowa Żabka w Domach Towarowych Wars Sawa Junior

Dokładnie 8 września w popularnych Domach Towarowych Wars Sawa Junior zainaugurowano działalność zupełnie nowego punktu handlowego. Na rogu obiektu, u zbiegu ulicy Widok oraz Pasażu Wiecha, klienci mogą już odwiedzać rozbudowany, dwupoziomowy sklep sieci Żabka, który przyciąga uwagę przechodniów.

Ten nowoczesny lokal zajmuje łącznie ponad 170 metrów kwadratowych, a jego największym atutem jest podział na dwa piętra oferujące zupełnie inny rodzaj asortymentu. Dolna część pozwala na zrobienie standardowych sprawunków, jednak wzbogacono ją o mocno rozwiniętą przestrzeń gastronomiczną serwującą gorące dania, takie jak kawałki pizzy, wrapy, nuggetsy czy zapiekanki. Ciekawym urozmaiceniem jest też nowoczesna strefa samoobsługowa dla klientów, pozwalająca na osobiste podgrzewanie gotowych posiłków i zup. Kupujący mogą tam także skomponować zestaw z samodzielnie nalanym napojem, tradycyjną kawą lub zyskującą na popularności matchą. Oprócz jedzenia, parter udostępnia opcję wydruku dokumentów oraz wynajmu przenośnych ładowarek do telefonów.

Najważniejszym punktem górnego poziomu pozostaje przytulna część kawiarniana, w której klienci mogą delektować się gorącymi napojami i słodkimi przekąskami w postaci słoiczkowych deserów czy ciast. Konsumpcja odbywa się tam przy stolikach oferujących panoramiczny widok na ścisłe centrum Warszawy, choć przygotowano również bardziej ustronne miejsca. Dodatkowo pierwsze piętro skrywa nowoczesną przestrzeń dedykowaną miłośnikom gier wideo, w której można oddać się cyfrowej rozrywce, a przy okazji uzupełnić baterię w smartfonie.

Wyposażenie tego innowacyjnego punktu obejmuje również zaawansowane technologicznie wyświetlacze. Największe wrażenie robi pierwszy na kontynencie europejskim przezroczysty ekran LED, służący do prezentacji treści na zewnątrz budynku. Ze względu na 25-procentową przezroczystość, urządzenie to umożliwia kreowanie wielowymiarowych animacji, nie blokując przy tym wpadającego do środka światła słonecznego. Imponująca przestrzeń reklamowa o wielkości 26 metrów kwadratowych potrafi wyświetlać jeden wspólny komunikat lub zostać podzielona na sześć zupełnie odrębnych paneli.

Ponieważ jest to symboliczna, trzynastotysięczna placówka uruchomiona pod szyldem tej znanej franczyzy, zdecydowano się na specjalny akcent kulinarny. Z tej okazji do ogólnopolskiego menu wprowadzono zupełnie nowe propozycje, w tym premierową wersję popularnego burgera, która od razu trafiła do sprzedaży.