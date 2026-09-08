Dlaczego wyją syreny? Warszawa ostrzega mieszkańców pięciu dzielnic

Testy syren rozpoczną się 10 września 2026 roku, a nie 8 września,

Zakończą się zgodnie z planem 18 września,

Syreny będą sprawdzane w godz. 10-16 w Śródmieściu, na Pradze-Południe, Mokotowie, Ochocie i Żoliborzu.

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Syreny zawyją w Warszawie 10 września (10.09.2026 r.). Dlaczego?

Pierwotnie miasto zapowiadało testy systemu alarmowego od 8 do 18 września. We wtorek urząd przekazał jednak nowy komunikat. Początek testów został przesunięty na 10 września ze względów organizacyjnych.

Termin zakończenia pozostaje bez zmian. Oznacza to, że testy potrwają od czwartku 10 września do piątku 18 września.

Testy będą prowadzone w ciągu dnia, między godz. 10 a 16. W tym czasie mieszkańcy mogą usłyszeć krótkie sygnały dźwiękowe. Pojawią się także komunikaty głosowe. To może oznaczać, że osoby znajdujące się w pobliżu testowanych urządzeń nagle usłyszą charakterystyczny dźwięk syreny. Dla kogoś, kto nie zna wcześniejszego komunikatu, może to być zaskoczenie. Miasto uspokaja jednak, że nie jest to związane z żadnym realnym zagrożeniem.

W tych dzielnicach zawyją syreny

Sprawdzane będą syreny w pięciu dzielnicach Warszawy: Śródmieściu, Pradze-Południe, Mokotowie, Ochocie i Żoliborzu. Nie wszystkie urządzenia zostaną uruchomione jednocześnie. Testy poszczególnych syren będą odbywały się w wyznaczonych miejscach między godz. 10 a 16. Dlatego w czasie trwania akcji mieszkańcy mogą w różnych punktach miasta usłyszeć sygnały alarmowe lub komunikaty.

Nie trzeba podejmować żadnych działań

Urząd podkreśla, że wszystkie uruchomienia syren będą miały charakter kontrolny. Ich celem jest sprawdzenie sprawności systemu, a nie ostrzeganie przed niebezpieczeństwem. Dlatego osoby, które usłyszą w tym czasie syrenę, nie muszą podejmować żadnych działań. Nie należy traktować testowego sygnału jako informacji o zagrożeniu.