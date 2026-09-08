Nielegalna broń i duże ilości narkotyków. Wołomin jak za starych lat?

Pies wskazał miejsce. Policjanci znaleźli torbę

Wszystko zaczęło się od informacji, która trafiła do wołomińskich kryminalnych. Policjanci dowiedzieli się, że na jednej z posesji w gminie Tłuszcz mogą znajdować się narkotyki i broń. Postanowili to sprawdzić.

2 września weszli na teren posesji. W akcji pomagał im pies wyszkolony do wyszukiwania narkotyków. I długo szukać nie musiał.

– Pies zaznaczył miejsce na posesji, sygnalizując możliwość znajdowania się tam substancji psychoaktywnych – przekazała asp. szt. Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji.

We wskazanym miejscu leżała czarna materiałowa torba. Kiedy policjanci zajrzeli do środka, znaleźli owiniętą folią białą, skrystalizowaną substancję. Tuż obok był przedmiot przypominający broń palną i kilka sztuk amunicji.

44-letni właściciel posesji został zatrzymany.

Prawie kilogram klefedronu. Rewolwer zrobił ktoś sam

Na tym przeszukanie się nie skończyło. Policjanci dokładnie sprawdzili pomieszczenia zajmowane przez 44-latka. Znaleźli kolejne rzeczy, które przykuły ich uwagę, w tym gotówkę w złotówkach i obcej walucie.

Zabezpieczone narkotyki i broń trafiły do badań. Wyniki nie pozostawiły większych wątpliwości. Biała substancja była klefedronem, czyli 4-CMC. Łącznie policjanci zabezpieczyli aż 952,1 grama narkotyku.

Jeszcze ciekawiej zrobiło się przy badaniu broni. Przedmiot znaleziony na posesji rzeczywiście okazał się rewolwerem kalibru 5,6 mm. Co więcej, broń została wykonana samodzielnie.

Sam zatrzymany również nie był dla policjantów zupełnie anonimowy. 44-latek był wcześniej notowany m.in. w związku z kradzieżami samochodów i nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych.

Mężczyzna usłyszał zarzuty, a Prokuratura Rejonowa w Wołominie wystąpiła do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do wniosku. 44-latek najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami.

Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi do 10 lat więzienia. Nielegalne posiadanie broni lub amunicji może natomiast skończyć się karą do 8 lat pozbawienia wolności.