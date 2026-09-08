Poland Business Run 2026 z rekordem! Firmy, dzieci i roboty pobiegły dla potrzebujących

Poland Business Run 2026 w Warszawie

Warszawska edycja Poland Business Run odbyła się 30 sierpnia na Lotnisku Bemowo, gromadząc ponad 3,8 tysiąca osób. Oprócz firmowych sztafet, na starcie pojawili się również uczestnicy PBR Walk, a najmłodsi mieli swoje biegi w ramach PBR Kids. Najszybszą drużyną warszawskiego biegu okazał się PepsiCo Dream Team z czasem 1:11:51, wyprzedzając Accenture Team One (drugie miejsce) i Raion Fight Club Kraków (trzecie). Wśród kobiecych sztafet triumfowały Aniołki Damiana, które ukończyły bieg w czasie 1:37:56. Tydzień później, 5 i 6 września, wydarzenie przeniosło się do Krakowa, gdzie przez dwa dni gościły Błonia i Park Jordana.

Kraków: ponad 3 tysiące sztafet i ponad 700 dzieci

Łącznie 17 827 osób wzięło udział w dwudniowych wydarzeniach krakowskich, od zawodników firmowych sztafet, przez uczestników PBR Walk, po najmłodszych biegaczy PBR Kids.

Listy startowe krakowskiego biegu obejmowały 16,5 tysiąca osób, które utworzyły 3,3 tysiąca pięcioosobowych sztafet. W sobotę rywalizowało blisko 9 tysięcy uczestników w 1779 drużynach, a w niedzielę dołączyło do nich ponad 7,5 tysiąca osób w 1514 sztafetach.

W sobotę najszybszą drużyną okazał się Klub Biegacza IS, który ukończył bieg z czasem 01:12:21. Drugie miejsce zajęła Nokia - The One, a trzecie ASSA ABLOY & HID. Wśród kobiecych sztafet triumfowały Pratynki Turbinki z wynikiem 01:34:29. W niedzielę zwyciężył #AdamCzerwińskiTeam z czasem 01:05:41, wyprzedzając Sabre Run Force One i Software Mansion. Najszybszą kobiecą sztafetą była Raion Fight Club Kraków Women, która dotarła do mety w czasie 01:18:51.

Pomoc była możliwa także bez biegania. Sobotni PBR Walk przyciągnął ponad 600 osób, a do PBR Kids zapisało się ponad 700 dzieci. Dzięki temu, obok firmowych sztafet, na wydarzeniu spotkały się całe rodziny. W niedzielę do grona uczestników dołączyły również roboty. W ROBOT RUN wystartowało 18 maszyn humanoidalnych i czworonożnych. Zawody te zostały zorganizowane przez PB TEAM, twórców Science & Technology Film Festival. Zespoły prezentujące roboty również dołożyły swoją cegiełkę do wspólnego pomagania, a ich wpłaty zwiększyły pulę środków przeznaczonych na wsparcie beneficjentów Fundacji Poland Business Run.

Ponad połowa zgłoszeń w formule wirtualnej

Aby wziąć udział w Poland Business Run, nie było konieczne stanie na tej samej linii startu. Ponad 26,5 tysiąca osób zdecydowało się na udział wirtualny, pokonując własne trasy. Dzięki temu pracownicy jednej firmy mogli znajdować się setki kilometrów od siebie, a mimo to tworzyć jedną drużynę i wspólnie pomagać. W ten sposób Poland Business Run dotarł daleko poza Warszawę i Kraków, do miejsc, w których uczestnicy na co dzień mieszkają, pracują lub spędzają urlop.

- Dziękuję wszystkim, którzy co roku zbierają drużynę, namawiają kolegów i koleżanki i znajdują dla nas miejsce w swoich kalendarzach. I tym, którzy w tym roku dołączyli po raz pierwszy. Za tym rekordem są tysiące takich decyzji. Dziękuję też kibicom i wolontariuszom za obecność, pracę i atmosferę. W kolejnych miesiącach pokażemy, do kogo trafiło wsparcie i co zmieniło w życiu tych osób. Bardzo chcę, żebyście poznali te historie. Żeby za wiadomością o czyimś powrocie do pracy, na górski szlak czy do ulubionego sportu przyszła też myśl „mam w tym swój udział”. Bo macie. Każdy i każda z Was - mówi Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run.

Ponad 1400 beneficjentów od początku działalności

W nadchodzących miesiącach sportowe podsumowania ustąpią miejsca temu, co najważniejsze – środki zebrane podczas biegu pozwolą pomagać kolejnym osobom. W bieżącym roku Fundacja objęła wsparciem już ponad 130 beneficjentów, a od początku swojej działalności pomogła ponad 1400 osobom. Fundacja Poland Business Run koncentruje się na wspieraniu osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, po amputacjach oraz po mastektomii. Dofinansowuje zakup protez, sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, a także zapewnia dostęp do rehabilitacji i pomocy psychologicznej. Ponadto, Fundacja aktywnie tworzy przestrzeń do wspólnego spędzania czasu i aktywności. Organizuje górskie wycieczki, spływy kajakowe i inne wyprawy, które dają beneficjentom szansę na odkrywanie nowych zainteresowań, powrót do ulubionych zajęć oraz poznanie osób, które doskonale rozumieją ich doświadczenia.

Partnerem warszawskiej edycji Poland Business Run było Miasto Stołeczne Warszawa, natomiast krakowskiej – Miasto Kraków oraz Województwo Małopolskie. Sponsorami Strategicznymi Poland Business Run są UBS, Standard Chartered i Enea. Strategicznym Partnerem Społecznym wydarzenia jest Nationale-Nederlanden.

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