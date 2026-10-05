Ogromna inwestycja w Łazach. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę

Pod koniec sierpnia 2026 roku spółka Firmus Mierzeja złożyła wniosek o pozwolenie na budowę inwestycji przy ul. Mieleńskiej w Łazach. Projekt ma zostać zrealizowany na terenie o powierzchni ponad 8 hektarów.

Planowana zabudowa ma mieć łącznie ponad 95 tys. metrów szcześciennych powierzchni. W projekcie przewidziano funkcje turystyczne, wypoczynkowe, gastronomiczne i handlowe. Mają pojawić się również elementy sportowe i rekreacyjne, a także zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Obok Mielna może powstać nowy turystyczny gigant

Łazy znajdują się zaledwie kilka kilometrów od Mielna. Miejscowość jest położona pomiędzy Bałtykiem a jeziorem Jamno, dzięki czemu ma ogromny potencjał turystyczny. Firmus od lat planuje stworzenie w tym miejscu dużego kompleksu wypoczynkowego, a obecnie projekt określany jest jako „Mierzeja”.

Drugi Gołębiewski nad Bałtykiem?

Można powiedzieć, że inwestycja planowana nieopodal Jamna i Mielna będzie podobną do tej znanej z Pobierowa, czyli do hotelu Gołębiewski. Oczywiście gigant w Pobierowie jest o wiele większy niż planowany obiekt w Łazach, ale skala przedsięwzięcia również robi wrażenie. To kolejna duża inwestycja turystyczna, która może przyciągnąć w ten rejon Bałtyku tysiące turystów i znacząco zmienić charakter okolicy. Poniżej zamieszczamy wizualizacje hotelu Dune City z 2016 roku, które pochodzą ze strony firmusgroup.pl.

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Dune City na Mierzei Jamneńskiej

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Inwestycja wraca po latach

Historia inwestycji sięga jeszcze czasów projektu Dune City. Kilkanaście lat temu zapowiadano w tym miejscu powstanie ogromnego kompleksu turystycznego.

W pierwotnych planach pojawiało się ponad 50 obiektów i około 10 tys. miejsc noclegowych. Całe przedsięwzięcie miało obejmować około 300 tys. metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i mieszkalnej. Wartość inwestycji szacowano wówczas na około 4,5 mld zł. Budowa miała rozpocząć się w 2018 roku, ale projekt w takiej formie nie został zrealizowany.

Kiedy ruszy budowa nowej inwestycji?

Na razie trudno wskazać konkretną datę rozpoczęcia prac. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę jest ważnym krokiem, ale nie oznacza jeszcze automatycznie, że inwestor może rozpocząć budowę. Na więcej szczegółów należy więc czekać.