Fabryka Andrewex w Sławnie kończy działalność. Pracę straci 184 zatrudnionych

Wygaszana jest działalność zakładu należącego do firmy Andrewex, zlokalizowanego w Sławnie na terenie województwa zachodniopomorskiego. Głównym profilem tej fabryki było wytwarzanie drewnianych mebli z litego surowca, które trafiały do wyposażenia wnętrz. Ponieważ zakład ten należał do grona kluczowych pracodawców w regionie, decyzja o likwidacji fabryki poważnie uderzy w lokalny rynek pracy i sytuację mieszkańców.

Proces zwolnień grupowych dotknie aż 184 osoby z liczącego 205 pracowników zespołu, co w praktyce oznacza pożegnanie się z niemal całą załogą. Stosowne zawiadomienie o planowanych cięciach kadrowych wpłynęło do Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie w październiku 2026 roku. Jeszcze przed końcem tamtego miesiąca zwalniani pracownicy otrzymali oficjalne wypowiedzenia umów.

Dla pewnej grupy zatrudnionych istnieje jednak szansa na kontynuowanie pracy w strukturach firmy. Wybranym osobom zarząd przedstawił ofertę relokacji do innych obiektów produkcyjnych należących do grupy Andrewex.

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Zakład produkował meble dla sieci IKEA. Szwedzki gigant był kluczowym klientem

Andrewex funkcjonuje na rynku jako polska firma rodzinna, obecna w sektorze drzewnym nieprzerwanie od 1988 roku. Na przestrzeni dekad spółka sukcesywnie rozbudowywała swoje moce produkcyjne w segmencie meblarskim, nawiązując relacje handlowe z dużymi kontrahentami zagranicznymi. Wśród partnerów biznesowych szczególną pozycję zajmowała szwedzka sieć IKEA.

O tym, jak istotna była to relacja, najlepiej świadczą twarde wskaźniki finansowe. Jeszcze w 2024 roku zamówienia realizowane dla sieci IKEA generowały aż 74,3 proc. wszystkich przychodów firmy Andrewex. W kolejnym roku wskaźnik ten obniżył się do poziomu 66,3 proc., co jednak wciąż czyniło szwedzki koncern najważniejszym odbiorcą produktów przedsiębiorstwa.

Firma Andrewex zmienia strategię biznesową i zamyka kolejny zakład

Wygaszenie produkcji w Sławnie jest bezpośrednim efektem nowej strategii biznesowej przyjętej przez zarząd Andrewex. Przedsiębiorstwo całkowicie wycofuje się z wytwarzania mebli z litego drewna, a swoją przyszłość wiąże z sektorem budownictwa prefabrykowanego i generalnym wykonawstwem.

Warto odnotować, że to już druga placówka likwidowana przez tę spółkę w 2026 roku, gdyż wcześniej zamknięto zakład w Żeroniczkach. Po ostatecznym zatrzymaniu linii produkcyjnych w Sławnie tamtejsza nieruchomość trafi na sprzedaż lub zmieni się w centrum logistyczno-magazynowe.