Ostatnie godziny przed zaginięciem Emilii Koprowskiej wciąż budzą wiele pytań. Maja Rutkowski w wywiadzie udzielonym Karolinie Pajączkowskiej dla „Super Expressu” opowiedziała o tym, co udało się ustalić na podstawie nagrań monitoringu i rozmów ze świadkami. Z jej relacji wynika, że 37-latka przez kilka godzin przemieszczała się po Darłowie, była wyraźnie zdenerwowana, a w pewnym momencie informowała męża, że ktoś ją śledzi. Detektyw wróciła również do wrześniowej akcji poszukiwawczej. Jak przyznała, członkowie jej zespołu mogli znajdować się zaledwie kilka metrów od miejsca, w którym później odkryto szczątki kobiety.

Emilia Koprowska zaginęła po festiwalu w Darłowie. Co działo się przed jej zniknięciem?

Przypomnijmy, że 37-letnia Emilia Koprowska zaginęła 30 sierpnia. Kobieta przebywała wówczas z mężem na festiwalu muzycznym „ZEW Wydm” w Darłowie. Po sprzeczce z partnerem opuściła teren imprezy, a następnie skorzystała z taksówki. Od tego momentu rozpoczęły się poszukiwania, które przez kolejne tygodnie nie przynosiły rozstrzygnięcia.

W działania zaangażowały się służby, wolontariusze oraz prywatni detektywi. Swoją ekipę do poszukiwań włączyło także Biuro Rutkowski. Wykorzystywano między innymi psy tropiące, śmigłowiec i łodzie, sprawdzając kolejne miejsca, w których mogła przebywać zaginiona.

Teraz Maja Rutkowski w rozmowie z Karoliną Pajączkowską dla „Super Expressu” opowiedziała o szczegółach, które udało się odtworzyć dzięki nagraniom z kamer oraz rozmowom z osobami mającymi kontakt z Emilią.

Kamery zarejestrowały Emilię Koprowską. Przez kilka godzin była wśród ludzi

Jak wynika z relacji detektyw, zachowanie 37-latki zostało utrwalone przez monitoring. Kobieta miała przemieszczać się po okolicy, wykonywać połączenia telefoniczne i rozmawiać z innymi osobami. Jednym z ważniejszych tropów okazało się spotkanie z taksówkarzem, do którego doszło około godziny 19.

Detektyw Maja Rutkowski opisała tę sytuację w wywiadzie następująco:

„Ona chodziła nerwowo, dzwoniła, rozmawiała, kamery monitoringu to złapały, mieliśmy wgląd do tych monitoringów. Rozmawiałem z tym taksówkarzem, około godz. 19:00 zobaczyła, że stoi taksówka i zapytała się że chciałaby wrócić w okolice hotelu Jan w Darłówku. (...)Tam był był jej samochód. W pobliżu tego parkingu, gdzie stał samochód był festiwal, około 200 metrów od auta. Wzięła wizytówkę od taksówkarza, pytała się ile będzie kosztowała taksówka, bo możliwe, że będzie dzwoniła do tego taksówkarza i wracała do Koszalina”.

Kolejne nagrania miały zarejestrować ją już w pobliżu hotelu Jan. Był to jeden z ostatnich momentów, w których można było prześledzić jej trasę na podstawie dostępnego monitoringu.

„Wysiadła przy pływalni, przy hotelu Jan, to jeszcze złapały kamery, poszła w prawo chodnikiem i ślad się urywa. To jest ostatni ślad, około godz. 20:00”

- przekazała Maja Rutkowski w rozmowie z Karoliną Pajączkowską dla „Super Expressu”.

Szczególnie niepokojący w relacji detektyw jest fragment dotyczący zachowania kobiety w przestrzeni publicznej. Według Mai Rutkowski monitoring miejski zarejestrował Emilię również w innych punktach Darłowa. Kobieta miała sprawiać wrażenie roztrzęsionej i nerwowo reagować na otoczenie.

Jeden z mężczyzn zauważył ją, gdy siedziała na ławce w pobliżu supermarketu. Zdecydował się podejść i zapytać, czy może w czymś pomóc.

Maja Rutkowski tak opisała tę sytuację:

„Monitoring miejski wyłapał Emilię. Nikt nie zareagował. Jeden mężczyzna, kiedy siedziała na ławce przy Biedronce, zapytał się czy może w jakiś sposób pomóc. Powiedziała, że właśnie ma tutaj sprzeczkę z mężem, że jest bardzo nerwowy, żeby odjechał, żeby nie stała mu się krzywda. (...) Ona chodziła nerwowo 5 godzin pod kamerami, między ludźmi, nikt nie zareagował i to jest bardzo takie niepokojące”.

Z wypowiedzi detektyw wynika, że kobieta przez dłuższy czas pozostawała w miejscach, w których przebywali inni ludzie. Nie wszystkie okoliczności jej zachowania są jednak znane. Nagrania i relacje świadków pozwoliły odtworzyć część jej trasy, ale nie odpowiedziały na najważniejsze pytanie: co wydarzyło się po tym, jak około godziny 20 monitoring zarejestrował ją po raz ostatni?

„Pisała, że ktoś ją goni”. Ostatnie wiadomości Emilii do męża

Kolejny ważny element sprawy stanowią wiadomości, które Emilia miała wysyłać do męża już po godzinie 21. Z relacji Mai Rutkowski wynika, że kobieta informowała w nich o strachu i poczuciu zagrożenia. Twierdziła, że ktoś za nią podąża, a sytuacja jest na tyle niepokojąca, że zamierza zostawić telefon.

Detektyw przytoczyła te okoliczności w wywiadzie dla „Super Expressu”:

„Ona pisała do męża po 21, że się boi, że ktoś ją śledzi, ktoś ją goni i ona musi zostawić telefon. Jest ciemno, bardzo się boi, ale ona zostawia telefon i wtedy sygnał się urwał”.

To właśnie utrata sygnału telefonu stanowi jeden z istotnych momentów w odtwarzaniu ostatnich godzin przed zaginięciem. Wcześniej, dwa tygodnie po zniknięciu kobiety, jej iPhone został odnaleziony na plaży w Darłówku. Urządzenie zabezpieczono, a specjaliści podjęli próbę odzyskania zapisanych w nim danych.

Maja Rutkowski przedstawiła również własną interpretację zachowania 37-latki. Zaznaczyła, że poczucie bycia śledzoną nie musi oznaczać, iż rzeczywiście ktoś za nią podążał.

„Podejrzewamy, że nikt nie szedł, ale ona sobie jak płakała w tej taksówce cały czas myślała, że śledzi ją policja. Też toczyły się sprawy w związku z opieką synka 5-letniego z pierwszym mężem pani Emilii i właśnie ten płacz i histeria była spowodowana tym, że zostaną jej odebrane prawa. Synek był wszystkim. Tym była przejęta., ale to mówią osoby, które były obok. Myślę, że ona uciekała, ale niekoniecznie przed realnymi osobami”

- powiedziała w rozmowie z Karoliną Pajączkowską detektyw Maja Rutkowski.

Są to przypuszczenia przedstawione przez detektyw, oparte - jak sama zaznaczyła - na relacjach osób z otoczenia kobiety. Nie stanowią one ustalonej przez śledczych wersji wydarzeń ani potwierdzenia, że Emilia nie znajdowała się w rzeczywistym niebezpieczeństwie.

Poszukiwania za 200 tys. złotych. "Metry nas dzieliły"

W wywiadzie dla Karoliny Pajączkowskiej pojawił się także wątek działań poszukiwawczych prowadzonych przez Biuro Rutkowski. Szczególnie emocjonalnie Maja Rutkowski odniosła się do wydarzeń z 24 września. Jak twierdzi, jej zespół sprawdzał wówczas teren w pobliżu miejsca, w którym 15 listopada odnaleziono ludzkie szczątki.

W akcji uczestniczyło około dziesięciu osób, a na miejscu znajdował się również pies tropiący. Detektyw przyznała, że po późniejszym odkryciu szczątków zaczęła zastanawiać się, czy ciało znajdowało się w tym miejscu już podczas wrześniowych działań.

„Byłam zła i rozczarowana, że wtedy 24 września byliśmy tak blisko. Tak naprawdę trochę to jest dla mnie nieprawdopodobne, że staliśmy przy ciele, był nasz pies tropiący, około 10 osób z naszego biura, które poszukiwały, chodziły obok, szukały w trzcinach, a w tych krzakach obok metry nas dzieliły i nie było nic czuć. I to jest zastanawiające, czy to ciało na pewno było tego 24 września”

- powiedziała Maja Rutkowski w rozmowie z Karoliną Pajączkowską.

Jej słowa pokazują, że okoliczności wcześniejszych poszukiwań nadal budzą wątpliwości również wśród osób bezpośrednio zaangażowanych w akcję. Nie wiadomo jednak, czy szczątki rzeczywiście znajdowały się w tym miejscu już 24 września. To jedna z kwestii, której nie można rozstrzygnąć wyłącznie na podstawie relacji detektyw.

Ciało znaleziono w Palczewicach. Co wiadomo o wynikach sekcji?

Przełom w poszukiwaniach nastąpił 15 listopada. Tego dnia w Palczewicach, niedaleko Darłowa, rolnik spacerujący z psem natrafił na ludzkie szczątki. W ich pobliżu znajdowały się przedmioty osobiste i elementy garderoby, które mogły wskazywać na związek z zaginięciem Emilii Koprowskiej.

Początkowo przedstawiciele śledczych informowali o dużym prawdopodobieństwie, że odnalezione szczątki należą do poszukiwanej 37-latki. Konieczne było jednak przeprowadzenie dodatkowych badań.

Pierwsze informacje po sekcji zwłok nie przyniosły jednoznacznego rozstrzygnięcia. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, prokurator Ewa Dziadczyk, przekazała:

„Sekcja nie wykazała jednoznacznej przyczyny śmierci. Zostały pobrane materiały do badań histopatologicznych i toksykologicznych i do badań porównawczych. Ja na ten moment nadal nie jestem w stanie powiedzieć z całą stanowczością, z całą pewnością, że jest to ciało zaginionej Emilii Koprowskiej”.

Śledczy wskazywali jednocześnie, że wstępne ustalenia mogą przemawiać za śmiercią wskutek powieszenia. Według przekazanych informacji nie stwierdzono również, aby do zgonu przyczyniły się osoby trzecie. Ustalony wstępnie czas śmierci miał odpowiadać okresowi zaginięcia kobiety. Ostateczne ustalenia wymagają jednak wyników badań porównawczych i pozostałych analiz.

Mąż Emilii Koprowskiej ma wątpliwości. „Nie potrafię przejść nad tym do porządku dziennego”

Wątpliwości dotyczące okoliczności śmierci kobiety wyraził także jej mąż, Krystian Koprowski. W mediach społecznościowych odniósł się do informacji o odnalezieniu szczątków i wcześniejszych poszukiwań. Zwrócił uwagę przede wszystkim na to, że pomimo zaangażowania wielu osób, wykorzystania psów tropiących i sprawdzania kolejnych terenów, przez długi czas nie udało się odnaleźć zaginionej.

W jednym z wpisów zadał pytanie:

„Samobójstwo? Dwa miesiące w lesie? I nikt jej nie znalazł?”

Mężczyzna podkreślił również, że nie potrafi zaakceptować wszystkich okoliczności przedstawionych dotychczas w sprawie.

„Nie potrafię przejść nad tym do porządku dziennego” - napisał Krystian Koprowski.

Zaznaczył przy tym, że nie przesądza o przebiegu tragedii ani nie wskazuje osób, które miałyby ponosić odpowiedzialność za śmierć kobiety. Nie chce jednak, aby rozpatrywana przez śledczych hipoteza samobójstwa automatycznie zakończyła dyskusję o tym, co wydarzyło się z Emilią.

„Ale nie zgadzam się na to, żeby wersja samobójstwa zamykała dyskusję o okolicznościach jej śmierci”

- podkreślił mężczyzna.

Sprawa nadal wymaga wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Relacja Mai Rutkowski przybliża przebieg ostatnich godzin przed zaginięciem, jednak nie odpowiada na pytanie, co dokładnie wydarzyło się po tym, jak Emilia Koprowska zniknęła z pola widzenia kamer.