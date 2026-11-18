Nagroda nie dla znalazcy. Detektyw stawia sprawę jasno

Po odnalezieniu ciała kobiety pojawiło się pytanie: czy znalazca otrzyma obiecaną nagrodę? Krzysztof Rutkowski w rozmowie z "Super Expressem" rozwiewa wszelkie wątpliwości. Jego stanowisko jest jednoznaczne. Pieniądze nie zostaną wypłacone, ponieważ mężczyzna, który przypadkowo natrafił na zwłoki, poinformował o tym policję, a nie bezpośrednio biuro Rutkowski.

Nie możemy dać komuś nagrody, skoro nie zostaliśmy poinformowani jako pierwsi. Gdyby ta informacja w pierwszej kolejności trafiła do Biura Rutkowski nagroda zostałaby wypłacona osobie, która przekazała tę wiedzę. Jednak w tym przypadku osoba powiadomiła policję, a po pół godziny jak zatelefonował do nas. Biuro Rutkowski wielokrotnie wypłacało nagrody za informacje o osobach poszukiwanych czy osobach poszukiwanych przez policje, jak też o informacjach o przestępstwach za granicą czy w Polsce

- tłumaczy "Super Expressowi" Krzysztof Rutkowski.

Poszukiwania za 200 tysięcy złotych

Detektyw Rutkowski podkreśla, że jego biuro poniosło ogromne koszty związane z poszukiwaniami Emilii Koprowskiej. W akcji brał udział zespół ludzi, wykorzystywano specjalistyczny sprzęt, w tym śmigłowiec i łodzie. Skala zaangażowania finansowego była ogromna.

Na dzień dzisiejszy ogólny szacunek wartości, zaangażowania jeśli chodzi o potencjał ludzki, sprzęt, koszty, sięga około 200 tysięcy złotych

- ujawnia w rozmowie z nami detektyw Rutkowski.

Dodaje również: "Biuro Rutkowski nie pozostawiało tej sprawy na uboczu, konsekwentnie działało do samego końca, pomimo ogromnych kosztów które zostały poniesione oczekiwalibyśmy bardziej słowa dziękuje."

"Byliśmy 10 metrów od ciała"

Przełom w sprawie nastąpił 15 listopada, gdy rolnik spacerujący z psem odnalazł szczątki w lesie. Znalezione na miejscu przedmioty osobiste i fragmenty odzieży wskazywały, że może to być ciało zaginionej 37-latki. Jak się okazuje, ekipa Rutkowskiego była o krok od dokonania tego odkrycia znacznie wcześniej.

W tej chwili mamy różnego rodzaju informacje od tak zwanych jasnowidzów, którzy starają się ubiegać o nagrodę twierdząc, że ten punkt pokrywał się z ich wskazaniem. Za pośrednictwem telewizji publicznej starają się przekazywać błędne informacje, że to oni naprowadzili nas na ten trop, co jest kłamstwem. Jeżeli będziemy otrzymywali bezpodstawne żądania złożymy zawiadomienie na policję

- mówi Krzysztof Rutkowski.

Wskazał również, że już we wrześniu jego ekipa była w pobliżu miejsca, w którym znaleziono ciało.

24 września sprawdzaliśmy ten teren. Byliśmy bardzo blisko, jako jedyni na 10 metrów od ciała. Nie możemy wykluczyć, że ciało było tam przykryte roślinnością aktywnie kamuflującą ciało. W tym momencie kiedy doszło do utraty liści ciało zostało najpewniej odsłonięte

- analizuje detektyw. Jak przyznaje, jego zespół był przygotowany na najgorsze: "Braliśmy pod uwagę, że szukamy zwłok."

Mimo przełomu, prokuratura wciąż nie potwierdziła oficjalnie tożsamości zmarłej. Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, prokurator Ewa Dziadczyk: „Sekcja nie wykazała jednoznacznej przyczyny śmierci. (...) Ja na ten moment nadal nie jestem w stanie powiedzieć z całą stanowczością, z całą pewnością, że jest to ciało zaginionej Emilii Koprowskiej”. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na samobójstwo.

Przypomnijmy, że Emilia Koprowska zaginęła 30 sierpnia podczas festiwalu „ZEW Wydm” w Darłowie. Po kłótni z mężem opuściła teren imprezy, wzięła taksówkę i odjechała w okolice jednego z hoteli. Od tamtej pory ślad po niej zaginął.

To nie jedyna sprawa. Rutkowski pomaga w innych ludzkich dramatach

Krzysztof Rutkowski w rozmowie z nami podkreślił, że sprawa Emilii Koprowskiej to tylko jedno z wielu trudnych zadań, przed którymi stoją obecnie agenci detektywa.

Osobiście zajmuje się m.in. sprawą izolowanych matek od dzieci, m.in. znana sprawa matki dwóch chłopców, która została dotkliwie pobita 10 listopada w Gdańsku, a ojciec dzieci dokonał porwania i wywiózł je do Norwegii

- podkreśla detektyw.