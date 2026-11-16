Dworzec w Koszalinie straszy podróżnych. Zamiast wizytówki miasta stoi "surowy bunkier"

Dworzec kolejowy w Koszalinie przypomina bunkier. Pasażerowie ocenili jego obecny wygląd

Obecny stan koszalińskiego dworca kolejowego z pewnością nie przynosi miastu chluby. Pasażerowie już od bardzo dawna zmagają się z utrudnieniami wynikającymi z niekończącej się modernizacji. Ze względu na prowizoryczne rozwiązania, postawione płoty oraz niedokończony gmach z surowymi ścianami, cały teren wygląda jak zwykły plac budowy, a nie kluczowy węzeł przesiadkowy.

Taki stan rzeczy wywołuje ogromne niezadowolenie wśród pasażerów, którzy w swoich opiniach wprost porównują rozgrzebany budynek do bunkra. Nie ma co się dziwić takim emocjom, zwłaszcza u osób odwiedzających Koszalin po raz pierwszy, dla których stacja kolejowa stanowi przecież pierwszą wizytówkę miasta.

„Co to za bunkier, planujecie jakiś remont?” - pytał z niedowierzaniem pasażer z Krakowa odwiedzający Koszalin.

Przebudowa dworca PKP w Koszalinie wstrzymana. Powodem błędy w dokumentacji

Kulisy tej kolejowej inwestycji okazują się wyjątkowo zawiłe. Start prac budowlanych miał miejsce w 2023 roku, a pierwotne plany zakładały oddanie gotowego obiektu u schyłku 2024 roku. Koszt całego przedsięwzięcia oszacowano wówczas na przeszło 43 miliony złotych.

Harmonogram szybko jednak runął. Już we wrześniu 2023 roku na jaw wyszły poważne uchybienia w projekcie konstrukcyjnym, które dotyczyły między innymi wyliczeń obciążenia budynku. Wymusiło to stworzenie nowej dokumentacji, jej weryfikację oraz zatwierdzenie wprowadzonych poprawek.

Prace na placu budowy całkowicie zamarły w lutym 2024 roku. Mimo że przez następne miesiące trwało poprawianie projektów, ostatecznie nie doszło do porozumienia z ówczesnym wykonawcą w kwestii nowego harmonogramu, podziału kosztów oraz zakresu dalszych robót.

Taki obrót spraw zmusił spółkę PKP S.A. do rozpisania zupełnie nowego przetargu, który miał wyłonić wykonawcę odpowiedzialnego za dokończenie inwestycji.

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Dworzec Koszalin obecnie [ZDJĘCIA]

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Nowy przetarg na dworzec w Koszalinie

Kolejne miesiące minęły na przygotowaniach do wznowienia inwestycji. Procedura wyboru nowego wykonawcy okazała się jednak bardziej czasochłonna, niż początkowo zakładano. Termin składania ofert kilkukrotnie przekładano, aż ostatecznie 28 lipca 2026 roku otwarto propozycje firm zainteresowanych dokończeniem budowy.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział trzy przedsiębiorstwa. Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka TEXOM S.A. z Krakowa, która wyceniła realizację pozostałych prac na 45 995 630,31 zł brutto. We wrześniu PKP wybrały tę firmę na wykonawcę inwestycji, a podpisanie umowy planowano jeszcze przed końcem miesiąca. Na drodze do wznowienia robót stanęła jednak kolejna przeszkoda.

Wynik przetargu zakwestionował Budimex, który skierował odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W konsekwencji zawarcie umowy z wybranym wykonawcą zostało opóźnione, a oczekiwany powrót pracowników na plac budowy ponownie odsunął się w czasie.

Decyzja KIO w sprawie dworca w Koszalinie. Kiedy firma TEXOM wejdzie na budowę?

Przełom w sprawie nastąpił pod koniec października 2026 roku. Krajowa Izba Odwoławcza zajęła się odwołaniem 27 października, a dwa dni później wydała wyrok, oddalając zastrzeżenia zgłoszone przez Budimex. Tym samym otworzyła się droga do podpisania umowy z wybranym wykonawcą. Jak informuje PKP S.A., kontrakt z firmą TEXOM ma zostać zawarty jeszcze w listopadzie 2026 roku. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, prace budowlane zostaną wznowione na przełomie grudnia 2026 i stycznia 2027 roku.