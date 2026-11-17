Ciało znaleźli pracownicy podczas robót

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 16 listopada, po godzinie 15:00. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie otrzymał zgłoszenie od pracowników wykonujących prace przy rowie melioracyjnym w Mścicach. Mężczyzna leżący w rowie nie dawał oznak życia.

Jak przekazała w rozmowie z TVP3 Szczecin st. asp. Izabela Sreberska, oficer prasowa koszalińskiej policji, na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Funkcjonariusze potwierdzili, że odnaleziony mężczyzna nie żyje.

Ciało odnaleziono podczas prac ziemnych prowadzonych przy ul. Południowej w Mścicach. Ratownicy medyczni po przybyciu na miejsce stwierdzili zgon mężczyzny.

Dzień wcześniej zgłoszono jego zaginięcie

Policjanci szybko powiązali tragiczne odkrycie ze zgłoszeniem o zaginięciu 61-letniego mieszkańca gminy Będzino, które wpłynęło do komendy w niedzielny wieczór.

Rysopis oraz ubiór odnalezionego mężczyzny odpowiadały danym z policyjnego zgłoszenia. W związku z tym na miejsce wezwano członka rodziny, który potwierdził tożsamość zmarłego.

Prokuratura wyjaśnia przyczyny śmierci

Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci oraz prokurator. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady i wykonywali czynności procesowe mające wyjaśnić, jak doszło do śmierci 61-latka.

Jak informuje „Głos Koszaliński”, decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Dopiero jej wyniki mają pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci mieszkańca gminy Będzino. Na obecnym etapie śledczy nie podają szczegółów dotyczących okoliczności zgonu.

Śledztwo trwa

Sprawa pozostaje pod nadzorem Prokuratury Rejonowej. Śledczy sprawdzają, w jaki sposób 61-latek znalazł się w rowie melioracyjnym oraz czy do jego śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. Na razie służby nie informują o wstępnych ustaleniach w tym zakresie.

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