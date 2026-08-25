Gigantyczne kolejki przed wejściem. Długo wyczekiwany Primark w Koszalinie w końcu otwarty

Primark w centrum Forum Koszalin oficjalnie otwarty

Wtorek, 25 sierpnia 2026 roku, zapisze się w pamięci lokalnych miłośników zakupów. To właśnie tego dnia oficjalnie zainaugurowano działalność pierwszego salonu Primark w północnej Polsce, zlokalizowanego w galerii Forum Koszalin. Na ten moment z niecierpliwością czekali nie tylko sami koszalinianie, ale również tłumy mieszkańców sąsiednich miejscowości. Warto zaznaczyć, że debiutujący lokal to już dziewiąty punkt tej znanej międzynarodowej sieci na mapie naszego kraju.

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Primark Koszalin. Wielkie otwarcie [ZDJĘCIA]

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Gigantyczny sklep to ponad 2 tys. mkw. powierzchni

Nowy punkt handlowy ulokowano na poziomie 0, w doskonałym punkcie tuż przy głównym wejściu oraz w bezpośrednim sąsiedztwie marketu Media Markt. Koszaliński salon zajmuje rozległą przestrzeń ponad dwóch tysięcy metrów kwadratowych, całkowicie zaaranżowaną na jednej kondygnacji. Asortyment wykracza daleko poza same ubrania. Konsumenci mają do dyspozycji bogaty wybór odzieży damskiej, męskiej oraz dziecięcej, a na półkach nie brakuje również kosmetyków, dodatków, elementów wyposażenia wnętrz i przydatnych artykułów codziennego użytku.

Wielomilionowa inwestycja i nowe miejsca pracy w Koszalinie

Uruchomienie tak dużej przestrzeni handlowej wiązało się z solidnym zastrzykiem kapitału na lokalnym rynku. Zarząd marki przeznaczył na przygotowanie koszalińskiego salonu potężne fundusze, a inwestycja zaowocowała stworzeniem ponad 60 nowych stanowisk pracy. Dla samego obiektu handlowego debiut tak rozpoznawalnego gracza stanowi potężny magnes. Jest to bowiem jedyny taki lokal w całym regionie, dyrekcja centrum liczy na znaczny napływ konsumentów ze znacznie bardziej oddalonych miejscowości.

Wybór naszego centrum na nową lokalizację to dla nas ogromny sukces i bez wątpienia wyjątkowe wydarzenie, szczególnie że jest to pierwszy salon na północy Polski. Nieustannie pracujemy nad tym, aby oferta centrum była jak najbardziej atrakcyjna dla naszych klientów i odwiedzających – nowy najemca doskonale wpisuje się w tę strategię [...] - mówiła Urszula Lipińska, Dyrektor Centrum Forum Koszalin, czytamy na portalu corporate.primark.com.

Sonda Kupujesz w Primarku? Bardzo często Sporadycznie Nigdy Jeszcze nie było okazji

Kolejne polskie miasta czekają na ekspansję Primarka

Uruchomienie punktu na Pomorzu Zachodnim wpisuje się w długofalową strategię biznesową sieci, która zadebiutowała nad Wisłą w 2020 roku. Zanim przecięto wstęgę w Koszalinie, odzieżowy gigant z powodzeniem uruchomił osiem placówek w największych polskich aglomeracjach, w tym w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu, a także w Poznaniu, Łodzi, Bydgoszczy oraz Lublinie.

Firma oficjalnie potwierdza kolejne ruchy inwestycyjne. Zgodnie z zapowiedziami, do końca 2027 roku powstaną trzy nowe sklepy – miłośnicy marki zrobią zakupy w warszawskiej Promenadzie, białostockim Atrium Biała oraz szczecińskiej galerii Kaskada.