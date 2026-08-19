Potężny żubr pod Koszalinem. Zrobił wrażenie na mieszkańcach

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-08-19 13:59

W okolicach Koszalina pojawił się niezwykły gość. Na terenie Nadleśnictwa Manowo zaobserwowano żubra, czyli największego dziko żyjącego ssaka Europy. Zwierzę spokojnie przebywało w terenie i budziło zachwyt wśród okolicznych mieszkańców.

Zbliżenie na głowę potężnego żubra. O obecności ssaka w Nadleśnictwie Manowo przeczytasz na SE.
Autor: mw85 / / pixabay.com/ CC0 Niezwykłe spotkanie w środku lasu pod Mirosławcem. Na drodze niespodziewanie pojawił się żubr

Żubr zaobserwowany w Nadleśnictwie Manowo

Do niezwykłego spotkania doszło m.in. na początku sierpnia na terenach leśnych Nadleśnictwa Manowo. Żubra zauważył pan Krzysztof Górski, emerytowany leśnik, który jeszcze niedawno odpowiadał za Leśnictwo Mostowo. Potężny ssak przez pewien czas przebywał na otwartej przestrzeni, pozwalając na dłuższą obserwację i zrobienie zdjęć.

Obecność żubra w tej okolicy to doskonała wiadomość dla miłośników przyrody. Dowodzi ona skuteczności prowadzonych od lat działań, których celem jest systematyczna odbudowa populacji tego gatunku na terenie naszego kraju.

Żubr, który nas odwiedził, najprawdopodobniej pochodzi właśnie z zachodniej populacji wolnościowej, która od lat rozwija się na terenach północno-zachodniej Polski. Każda taka obserwacja pokazuje, że jeden z największych sukcesów ochrony przyrody w Europie dzieje się na naszych oczach – i to właśnie w polskich lasach - czytamy na Facebooku Nadleśnictwa Manowo.

Największy lądowy ssak Europy waży nawet 900 kg

Żubr to bezdyskusyjnie największy dziki ssak zamieszkujący kontynent europejski. Dorosłe żubry osiągają wagę sięgającą nawet 800-900 kilogramów, choć poszczególne osobniki mogą się znacznie różnić masą. Pomimo swoich potężnych gabarytów prowadzą na ogół bardzo spokojne życie, a ich główna aktywność to wędrówki w poszukiwaniu odpowiedniego pokarmu.

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Populacja żubrów w Polsce rośnie w siłę

Jak podaje Nadleśnictwo Manowo, polska populacja żubrów liczy już ponad trzy tysiące osobników, z czego zdecydowana większość, bo aż niemal 2,9 tysiąca, żyje na wolności. Co istotne, około 80 procent wszystkich żubrów w kraju zamieszkuje obszary administrowane przez Lasy Państwowe.

Warto przypomnieć, że sytuacja tego gatunku nie zawsze wyglądała tak optymistycznie. Jeszcze sto lat temu, w wyniku intensywnych polowań i ekspansji człowieka, żubry całkowicie zniknęły z rodzimych lasów. Na szczęście, dzięki pracy i zaangażowaniu leśników udało się ocalić gatunek przed zagładą i z powodzeniem przywrócić go naturze, co zaowocowało rozwojem wolno żyjących stad.

Spotkanie żubra niedaleko Koszalina 18 sierpnia 2026 r.

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