Tadeusz Rydzyk prowadzi rekrutację. Tyle kosztują studia w Toruniu

Uczelnia Tadeusza Rydzyka prowadzi rekrutację

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, założona przez o. Tadeusza Rydzyka, prowadzi nabór na rok akademicki 2026/2027. To uczelnia niepubliczna, dlatego studenci większości kierunków muszą liczyć się z opłatami za naukę.

W ofercie znalazły się zarówno kierunki społeczne i medialne, jak i informatyczne, prawnicze oraz medyczne. Kandydaci mogą wybierać m.in. między dziennikarstwem i komunikacją społeczną, politologią, informatyką medialną, informatyką, pielęgniarstwem, prawem oraz kierunkiem lekarskim.

Studia u Rydzyka. Najdroższy jest kierunek lekarski

Największy wydatek czeka osoby, które zdecydują się na studia lekarskie. W roku akademickim 2026/2027 uczelnia przygotowała 80 miejsc na tym kierunku.

Studia trwają 12 semestrów, czyli sześć lat. Czesne wynosi 21 tys. zł za semestr. W całym okresie kształcenia daje to ok. 252 tys. zł. To zdecydowanie więcej niż na pozostałych kierunkach oferowanych przez toruńską uczelnię.

Ceny na innych kierunkach są znacznie niższe. Według informacji dotyczących rekrutacji na rok akademicki 2026/2027 semestr dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz politologii kosztuje 2 tys. zł, więc jest to znaczna różnica.

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Majątek Rydzyka

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Uczelnia Tadeusza Rydzyka w Toruniu

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu została utworzona w 2001 roku i należy do Fundacji Lux Veritatis, a jej założycielem jest o. Tadeusz Rydzyk. Uczelnia kształci obecnie studentów m.in. w dziedzinach związanych z mediami, naukami społecznymi, informatyką, prawem i ochroną zdrowia. Obecnie rekrutacja na akademii nadal trwa, więc osoby zaineresowane nauką od października mogą jeszcze składać dokumenty.