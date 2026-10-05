Tak prezes Termiński świętował mistrzostwo Polski "Aniołów". „Lekko skacowany”

To szaleństwo! PRES Toruń obronił drużynowe mistrzostwo Polski. Najpierw pokonał Spartę Wrocław 55:35. W niedzielę (4 października) we Wrocławiu znów okazał się lepszy od tamtejszej drużyny, wygrywając 46:44.

Dlatego prezesowi Przemysławowi Termińskiemu, właścicielowi toruńskiego klubu, zadaliśmy pytanie, jak się czuje po takim sukcesie.

– Lekko skacowany. Zadowolony. Nieduży kac, ale lekki. Poświętowaliśmy – usłyszeliśmy w odpowiedzi.

– Spodziewaliśmy się większego oporu we Wrocławiu. Piotr Baron był przygotowany na szachy. Na rezerwy taktyczne. A to my od drugiego biegu prowadziliśmy. To oni musieli stosować rezerwy taktyczne. Piotr te swoje szachy będzie musiał rozegrać kiedyś indziej. Niech pan zwróci uwagę, że my wszystkie mecze w play-off, wszystkie cztery, wygraliśmy – mówił zadowolonym głosem.

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Zawodnicy toruńskiego klubu żużlowego zdobyli po raz szósty drużynowe mistrzostwo Polski, ale po raz pierwszy obronili tytuł. Po raz drugi ostatni mecz sezonu rozgrywany był na torze rywala.

Tego w Toruniu jeszcze nie było. Po wygranym meczu w niedzielę, po godzinie 21, ludzie śpiewali na ulicach tak, jak śpiewają na Motoarenie.

W niedzielną noc Torunianie dziękowali też Norickowi Bloedornowi. Nie wiadomo, czy ten zawodnik będzie jeździł z Aniołem na piersi także w przyszłym roku.

– Wiem, że Piotrek będzie jeszcze rozmawiać z Norickiem. To on podejmuje decyzje – mówi nam prezes Termiński, pytany o popularnego Niemca.

Nasi dziennikarze zapytali prezesa Termińskiego, czy nie żałuje, że za pieniądze, które dokłada do żużla, nie kupił sobie wielkiej willi na Lazurowym Wybrzeżu i dużego jachtu.

– Moja żona nie lubi pływać. I te pieniądze, które dokładam do żużla, jakoś się rozkładają. To nie jest przez jeden rok – usłyszeliśmy w odpowiedzi.

Przemysław Termiński, właściciel toruńskiego Apatora, jest związany z klubem już od 13 lat.