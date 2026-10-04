Tak dopingowaliście mistrzów Polski w strefie kibica! Mamy dużo zdjęć z Areny Toruń

Finał PGE Ekstraligi w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń! Mamy dużo zdjęć kibiców

4000 biletów w kilkanaście minut - zainteresowanie oglądaniem finału PGE Ekstraligi w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń było ogromne. Kolejne 1000 wejściówek również rozeszło się w mgnieniu oka. Atmosfera w toruńskiej hali była znakomita. Sympatycy "czarnego sportu" pojawili się zarówno na płycie, jak i na trybunach.

- Zwycięstwo, tylko zwycięstwo, tak trzeba myśleć. Nie możemy tam jechać po to, aby bronić przewagi. Na pewno PRES Toruń wygra, choć nie taką dużą różnicą jak u nas - mówili przed rewanżowym meczem kibice w rozmowie z dziennikarką Radia ESKA Toruń.

Fani z grodu Kopernika nie wyobrażali sobie innego scenariusza niż obrona tytułu mistrzowskiego. Nie zawiedli się! Ekipa Piotra Barona w znakomitym stylu sięgnęła po złote medale.

Torunianie wygrali we Wrocławiu 46:44 co oznaczało, że w fazie play-off sięgnęli po komplet zwycięstw! To pierwsza obrona tytułu w historii klubu i szóste mistrzostwo dla grodu Kopernika. Relację ze Stadionu Olimpijskiego znajdziecie w tym miejscu.

W środku był również współpracownik "Super Expressu", Piotr Lampkowski. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji i poszukania się na zdjęciach! Znajdziecie je w poniższej galerii.

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