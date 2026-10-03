Maszynista zauważył drzewo na torach. W ostatniej chwili zatrzymał pociąg

Drzewo przewróciło się w sobotę w Otłoczynie i leżało na torze.

Policja ustaliła, że było spróchniałe. Wykluczono udział osób trzecich.

Przerwa w ruchu wpłynęła również na inne pociągi jadące trasą.

Przyjaciele zginęli pod pociągiem intercity

Drzewo leżało na torach

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Otłoczynie w województwie kujawsko-pomorskim. Maszynista pociągu PKP Intercity jadącego z Bystrzycy przez Rzeszów do Bydgoszczy zauważył przeszkodę na torze. Było nią przewrócone drzewo. Maszynista w porę zatrzymał skład, dzięki czemu nie doszło do zderzenia z przeszkodą.

Było spróchniałe

Jak przekazała asp. szt. Marta Białkowska-Błachowicz z KPP w Aleksandrowie Kujawskim, drzewo było spróchniałe. Policjanci wykluczyli, aby do jego przewrócenia przyczyniła się inna osoba. Na miejscu pojawili się strażacy, którzy usunęli drzewo i połamane gałęzie z torowiska.

Pociągi z opóźnieniami

Ze względu na działania strażaków wstrzymano ruch w obu kierunkach. Skład jadący do Bydgoszczy stał ponad półtorej godziny, zanim mógł ruszyć dalej. Utrudnienia wpłynęły także na inne pociągi. Na stacji Toruń Główny zatrzymano składy PKP Intercity jadące z Gdyni do Zakopanego oraz z Bydgoszczy do Rzeszowa. Po usunięciu przeszkody ruch został wznowiony.