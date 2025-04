Tragiczny wypadek na torach pod Bydgoszczą! Nie żyje mężczyzna

Plac Kościeleckich rozkwita na wiosnę. Bydgoszczanie chętnie wybierają go na spacer

Tragiczny wypadek na torach. Mężczyzna zginął pod pociągiem na trasie Bydgoszcz – Maksymilianowo

Do wypadku doszło we wtorek, 29 kwietnia, kilka minut po godzinie 20:00. Na odcinku torów pomiędzy Bydgoszczą a Maksymilianowem mężczyzna wpadł pod pociąg IC 5128/9 „Kociewie”, jadący z Gdyni Głównej do Łodzi Fabrycznej. Niestety, potrącony zginął na miejscu.

Na szczęście żaden z pasażerów znajdujących się na pokładzie pociągu nie odniósł obrażeń. Niemniej, zdarzenie spowodowało duże utrudnienia w ruchu kolejowym na tej trasie.

PKP Intercity od razu poinformowało pasażerów o zmianach organizacyjnych. Odwołano m.in. kurs pociągu IC 4522/3 „Doker” na trasie Bydgoszcz Główna – Gdynia Główna. Zastępczy przejazd dla podróżnych zapewniono pociągiem IC „Gedania” relacji Berlin Hbf – Gdynia Główna, a także uruchomiono komunikację autobusową.

Na miejscu pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności tej tragedii. Obecnie nie wiadomo, czy zdarzenie było nieszczęśliwym wypadkiem, czy też mogło dojść do celowego wtargnięcia na tory.