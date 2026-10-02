Remont ważnej ulicy i potężne utrudnienia w Toruniu. Kierowniczka wskazuje na 6 dni

Remont Kościuszki w Toruniu przerośnie kierowców. Szykują się objazdy

Jak wynika z informacji przekazanych przez Justynę Krystkiewicz, kierowniczkę działu marketingowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu, najbliższe tygodnie przyniosą znaczne problemy z organizacją ruchu w mieście. Podróżni będą musieli mierzyć się z poważnymi komplikacjami, wliczając w to całkowite wyłączenie z użytku niektórych odcinków dróg. Wszystko to ma związek z realizacją poszczególnych etapów przebudowy, które zostały precyzyjnie rozpisane w planie prac.

Prace na jezdni północnej obejmują:

2 i 3 października - naprawę studni przy ulicy Kościuszki 49;

17 i 18 października - wylewanie nowej warstwy asfaltu, co spowoduje całkowite zamknięcie tego odcinka;

od 22 października - przywracanie malowania na drodze.

Roboty na jezdni południowej zaplanowano następująco:

od 1 października - naprawa infrastruktury dro g owej przy zachowaniu ruchu pojazdów;

owej przy zachowaniu ruchu pojazdów; 2 i 3 października - prace przy dwóch studniach za ulicą Olbrachta w pobliżu stacji paliw Shell;

8 i 9 października - modernizacja trzech studni między ulicami Batorego i Olbrachta, co wiąże się z całkowitym zablokowaniem przejazdu;

10 i 11 października - układanie nowej nawierzchni na całej długości remontowanego odcinka, skutkujące zamknięciem jezdni;

od 15 października - ponowne wyznaczanie linii i znaków na drodze.

Przedstawicielka MZK wymienia najważniejsze terminy

Drogowcy ostrzegają, że największe utrudnienia pojawią się między 8 a 11 października w przypadku jezdni południowej oraz 17 i 18 października na jezdni północnej. Wynika to z faktu, że zaplanowane w tych dniach działania budowlane nie pozwolą na żaden ruch pojazdów, o czym przypomina przedstawicielka MZK, Justyna Krystkiewicz.

Przedstawiciele toruńskiego przewoźnika proszą wszystkich użytkowników dróg o wcześniejsze planowanie tras przejazdu z uwzględnieniem trwających remontów. Zachęcają również do bieżącego sprawdzania informacji na temat zmian w kursowaniu autobusów i tramwajów.

Pracownica MZK przeprasza za niedogodności, podkreślając jednocześnie, że są one nieuniknione dla pomyślnego ukończenia inwestycji na ulicy Kościuszki.