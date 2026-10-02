Sparta - Apator: Gdzie oglądać finał PGE Ekstraligi w niedzielę? Transmisja, składy, zapowiedź

Żużel: Betard Sparta Wrocław - PRES Toruń w finale PGE Ekstraligi

55:35 - po takim wyniku PRES Toruń jest na pole position w walce o obronę tytułu mistrzowskiego. "Anioły" z optymizmem patrzą na rewanż, a Betard Sparta zdaje sobie sprawę, że odrobienie 20 punktów przez wielu byłoby uznane za cud. - Mamy dwa tygodnie, musimy to przepracować. Potrzebujemy wybitnych zawodów. Przy takiej drużynie, jaką ma Toruń, to będzie niezwykle trudne zadanie - mówił "Super Expressowi" Piotr Protasiewicz, z którym rozmawialiśmy tuż po pierwszym finale.

Mecz we Wrocławiu będzie dla kapitana gości Roberta Lamberta pierwszym spotkaniem w roli mistrza świata na żużlu. Po drugiej stronie zobaczymy Brady'ego Kurtza, który z Brytyjczykiem i Bartoszem Zmarzlikiem walczył o tytuł do ostatniego wyścigu. Na Motoarenie musiał się zadowolić brązem. Czy powetuje sobie to niepowodzenie w stolicy Dolnego Śląska? W pierwszej odsłonie finałowej rywalizacji, Australijczyk zdobył tylko 6 punktów i 2 bonusy w 6 startach. Jeśli "Spartanie" mają odrobić straty, to brązowy medalista SGP musi pokazać swoją najlepszą wersję.

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Informacje o awizowanych składach i transmisji z meczu finałowego Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń znajdują się pod galerią ze zdjęciami z Motoareny!

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Awizowane składy na rewanżowy finał Betard Sparta - PRES Toruń

Pod numerem 11 w zespole gospodarzy widzimy Bartłomieja Kowalskiego. Jeszcze dwa tygodnie temu, menedżer Protasiewicz mówił, że szanse na jego występ są mizerne. Zawodnik do lat 24 Betard Sparty Wrocław przekazał jednak w rozmowie z Radiem ESKA, że robi wszystko, aby wystąpić w decydującym spotkaniu. Po stronie przyjezdnych widzimy zestawienie, z którego Piotr Baron regularnie korzysta. Nie ma żadnych zaskoczeń!

PRES Grupa Deweloperska Toruń:

1. Patryk Dudek

2. Robert Lambert

3. Norick Bloedorn

4. Mikkel Michelsen

5. Emil Sajfutdinow

6. Antoni Kawczyński

7. Mikołaj Duchiński

Betard Sparta Wrocław:

9. Artiom Łaguta

10. Maciej Janowski

11. Bartłomiej Kowalski

12. Daniel Bewley

13. Brady Kurtz

14. Mikkel Andersen

15. Marcel Kowolik

Sędzia: Krzysztof Meyze

Komisarz toru: Maciej Głód

Wynik pierwszego meczu: 55:35 dla PRES Grupa Deweloperska Toruń

Sparta - Apator: Gdzie oglądać żużlowy finał PGE Ekstraligi w niedzielę? Transmisja TV, stream online

Początek niedzielnego finału zaplanowano na 19:30. O tej godzinie ma wystartować pierwszy wyścig zawodów. Transmisję proponuje stacja Canal+ Sport, a stream online znajdziemy również w serwisie Canal+. Finał zostanie okraszony studiem, które poprowadzi Daria Kabała-Malarz. Jej gośćmi będą Krzysztof Cegielski, Patryk Hansen i Leszek Demski. Mecz skomentują Tomasz Dryła i Patryk Malitowski, a reporterami będą Julia Pożarlik oraz Łukasz Benz. Zaraz po spotkaniu, stacja Canal+ Sport zaproponuje Magazyn PGE Ekstraligi z szerokim podsumowaniem.

Mecz na Stadionie Olimpijskim obejrzy komplet widzów. Relację, wyniki i zdjęcia z finału PGE Ekstraligi będziemy przekazywać w "Super Expressie". W naszych mediach społecznościowych pojawią się też materiały filmowe.

🏆 Wielki finał PGE Ekstraligi 2026! 🥇 Dla kogo złoto mistrzostw Polski?#PGEEkstraliga pic.twitter.com/R0RIqBoncg— Speedway Ekstraliga (@EkstraligaPL) October 1, 2026