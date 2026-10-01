Pogoda w Toruniu: 2-4 października

Pierwszy weekend października w Toruniu przyniesie dwa oblicza pogody. Piątek i sobota zapowiadają się bardzo przyjemnie, z wysokimi jak na tę porę roku temperaturami i dużą ilością słońca. To będzie doskonały czas na aktywności na zewnątrz. Jednak w niedzielę aura pokaże swoją bardziej jesienną stronę, przynosząc ochłodzenie, zachmurzenie i niewielki deszcz.

Piątek: najcieplejszy dzień weekendu

Weekend rozpocznie się od niemal bezchmurnego nieba i najwyższej temperatury w tym okresie. W piątek termometry w Toruniu w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 21 stopni Celsjusza. Noc również będzie dość ciepła, z temperaturą minimalną w granicach 10 stopni. Pogodnej aurze towarzyszyć będzie odczuwalny wiatr, osiągający prędkość około 3 m/s, który później osłabnie.

Sobota z niewielkimi chmurami

W sobotę słońce nadal będzie często gościć na niebie, choć mogą pojawić się niewielkie chmury. Będzie to kolejny bardzo przyjemny dzień, sprzyjający spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Temperatura maksymalna osiągnie około 20 stopni Celsjusza, a więc będzie tylko nieznacznie niższa niż w piątek. Wyraźnie osłabnie za to wiatr, który zwolni do około 1 m/s. Noc z soboty na niedzielę zapowiada się jako najchłodniejsza w ten weekend – słupki rtęci spadną do około 9 stopni.

Niedziela z deszczem i zachmurzeniem

Ostatni dzień weekendu przyniesie w Toruniu wyraźną zmianę pogody. Niebo niemal w całości zasnują gęste chmury, a słońca będzie jak na lekarstwo. Temperatura w ciągu dnia spadnie i zatrzyma się na poziomie około 19 stopni. Co więcej, prognozy wskazują na możliwość wystąpienia niewielkich opadów deszczu. Wiatr pozostanie bardzo słaby, nieprzekraczający 1 m/s. To będzie dzień o typowo jesiennym charakterze.

Jak zaplanować weekend w Toruniu?

Zmienna aura wymaga elastyczności w planowaniu. Piątkowe i sobotnie warunki będą wprost idealne na długie spacery po mieście, zwiedzanie zabytków czy relaks w jednym z parków. Warto wykorzystać ten czas na aktywności na zewnątrz. Z kolei na niedzielę lepiej przygotować alternatywny plan. Gęste chmury i możliwość deszczu mogą skutecznie zachęcić do spędzenia czasu wewnątrz, na przykład w muzeach, galeriach czy klimatycznych kawiarniach.

Dane pogodowe: OpenWeather