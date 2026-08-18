Hotel Atlantic miał być amerykańskim snem. Dziś to ruina. Mamy zdjęcia

Hotel Atlantic pod Koszalinem. Inspirowany amerykańskim stylem

W 2003 roku w Nowych Bielicach, miejscowości położonej tuż pod Koszalinem, wybudowano Hotel Atlantic. Budynek ten wyróżniał się w regionie swoją unikalną architekturą, która czerpała z amerykańskich wzorców hotelowych.

Luksusowe pokoje, basen i apartamenty w dawnym Hotelu Atlantic

W okresie swojej największej popularności obiekt dysponował 75 pokojami, z czego sześć stanowiło luksusowe apartamenty. W tamtym czasie, na początku XXI wieku, niezwykłym luksusem była możliwość korzystania z restauracji, kawiarni, basenu, a także jacuzzi, sauny, siłowni i solarium. Hotel był ponadto dostosowany do przeprowadzania różnorodnych wydarzeń, w tym konferencji, bankietów oraz szkoleń. Promowano go jako innowacyjny ośrodek, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wybrednych gości. Niestety, plany inwestorów nie powiodły się i obecnie budynek jest opuszczony, sprawiając bardzo przygnębiające wrażenie.

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Opuszczony hotel Atlantic obok Koszalina [ZDJĘCIA]

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Dlaczego Hotel Atlantic w Nowych Bielicach stoi pusty?

Pod koniec 2011 roku obiekt przestał funkcjonować i od tego czasu jego stan techniczny ulega systematycznemu pogorszeniu. Warto zauważyć, że hotel był oferowany na sprzedaż za kwotę 8 milionów złotych.

Nikt jednak nie zdecydował się na zakup i odnowienie obiektu. Z upływem czasu Hotel Atlantic ulegał postępującej degradacji. Zniszczono okna, skradziono drzwi i sprzęt, a budynek kilkakrotnie uległ uszkodzeniom na skutek pożarów. Obecnie z dawnego przepychu ocalały głównie puste wnętrza, resztki dawnego wyposażenia oraz zniszczony basen.

Zamiast stać się dumną wizytówką regionu koszalińskiego i symbolem nowoczesności, Atlantic zamienił się w jeden z najbardziej znanych opuszczonych budynków w okolicy. W ostatnim czasie udaliśmy się na miejsce, a relację wideo znajdziecie poniżej.