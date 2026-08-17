W tym kurorcie foczki wskakują turystom na deski! Nadmorska perełka przeżywa oblężenie

Mielno latem tętni życiem

Mielno to jeden z tych nadmorskich kurortów, które w środku wakacji potrafią zmienić się nie do poznania. Wysokie temperatury, tłumy na plaży, pełne restauracje i lodziarnie oraz spacerowicze tworzą charakterystyczny krajobraz miejscowości.

Jednym z największych atutów Mielna jest jego położenie. Kurort znajduje się pomiędzy Bałtykiem a Jeziorem Jamno. Dzięki temu turyści mogą wybierać nie tylko pomiędzy plażowaniem a spacerami, ale również różnymi formami aktywnego wypoczynku na wodzie.

W Mielnie foki są wyjątkowo przyjazne

Co ciekawe, to w Mielnie foki są wyjątkowo przyjazne. Właśnie tam 15 sierpnia doszło do wyjątkowego zdarzenia, a mianowicie do osób znajdujących się na desce SUP wskoczyła mała foczka, a następnie postanowiła na niej odpocząć. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Foka wskoczyła na deskę SUP. Turyści nie mogli uwierzyć, co zrobiła chwilę później.

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Foka w Mielnie

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Mielno na wakacje. Atrakcji nie brakuje

Obecnie można przyznać, że Mielno przeżywa oblężenie, bowiem mieliśmy długi weekend i są to ostatnie dni wakacji. Polacy więc korzystają z każdego możliwego momentu na plaży. Co jednak robić w tak niewielkiej miejscowości? Okazuje się, że atrakcji w sezonie jest tam naprawdę sporo, a oto niektóre z nich:

Wesołe Miasteczko

Park Linowy Tukan

Motylarnia

Muzeum Iluzji Mielno

Pomnik Morsa

Dom do góry nogami.

Na tym możliwości spędzania czasu się jednak nie kończą. Mielno ma jeszcze jeden duży atut, o którym pisaliśmy już wcześniej – znajduje się pomiędzy Bałtykiem a Jeziorem Jamno. Dzięki temu turyści mogą nie tylko wypoczywać na plaży, ale również korzystać ze sportów wodnych, wypożyczać kajaki, rowerki wodne czy deski SUP.