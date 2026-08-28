Koniec wakacji w Mielnie. Sprawdziliśmy, co słychać w imprezowej stolicy Polski

Wakacje 2026. Jak wygląda sytuacja nad morzem przed 1 września?

Czas letniego wypoczynku mija nieubłaganie i wielkimi krokami zbliżamy się do wrześniowego powrotu do obowiązków. Mamy jednak nadzieję, że wycisnęliście z tych dwóch miesięcy absolutne maksimum. Mimo że przed nami finałowy weekend wakacji, a od najbliższego wtorku wkraczamy w nowy miesiąc, nadbałtyckie kurorty wcale nie świecą pustkami. Ostatnio gościliśmy w Sarbinowie, gdzie frekwencja wyraźnie spadła, ale urlopowy klimat wciąż unosi się w powietrzu.

Nad Bałtykiem coraz mniej turystów. Koniec wakacji widać gołym okiem

Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak prezentuje się sytuacja w Mielnie, powszechnie uznawanym za rozrywkową stolicę północnej Polski. Nasza relacja zdjęciowa pokazuje, co zastaliśmy na miejscu.

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Mielno na koniec wakacji. Tak wygląda imprezowa stolica Polski [ZDJĘCIA]

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Mielno na finiszu sezonu letniego. Spokojniej, ale nie pusto

Nasza wizyta w Mielnie, która miała miejsce 28 sierpnia, potwierdziła obserwacje z Sarbinowa – turystyczny gwar powoli cichnie. Mimo że wczasowiczów ubyło, kurort absolutnie nie sprawia wrażenia opustoszałego. Spacerując uliczkami, bez problemu natkniemy się na spore grupy ludzi, a także na otwarte stragany i punkty gastronomiczne, serwujące chociażby nieodłączne nadmorskie gofry czy ryby.

Wyjazd nad Morze Bałtyckie po sezonie. Niższe ceny i brak tłumów

Końcówka wakacji wcale nie musi oznaczać rezygnacji z nadmorskich wycieczek. Pobyty jesienne, a nawet zimowe, dla wielu osób okazują się znacznie bardziej atrakcyjne niż te w szczycie lata. Gdy temperatury spadają, znika problem zatłoczonych plaż i deptaków, a co niemniej istotne, koszty zakwaterowania i lokalnych rozrywek stają się zauważalnie bardziej przyjazne dla portfela.