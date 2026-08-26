Tych osób szukają w powiecie koszalińskim. Ofert jest sporo!

Praca w powiecie koszalińskim. Kogo szukają pracodawcy?

Rynek pracy w powiecie koszalińskim oferuje możliwości zatrudnienia w wielu branżach. Wolne miejsca pojawiają się m.in. w gastronomii, budownictwie, usługach, handlu czy sektorze medycznym. Część propozycji skierowana jest do osób posiadających konkretne kwalifikacje, ale dostępne są również stanowiska dla pracowników wykonujących prace fizyczne. Co ważne, oferty dotyczą nie tylko samego Koszalina, ale również mniejszych miejscowości w regionie. Wśród lokalizacji pojawiają się m.in. Mielno, Sarbinowo, Polanów, Sianów, Bonin czy Bobolice.

Oferty pracy w okolicach Koszalina. Są propozycje z różnych branż

Wśród ofert widocznych w Centralnej Bazie Ofert Pracy serwisu ePraca znajdują się stanowiska wymagające bardzo różnych kompetencji. Poszukiwani są m.in. kucharze i kelnerzy, ale także pracownicy budowlani czy specjaliści. Pełną listę ofert pracy prezentujemy w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tych osób szukają w powiecie koszalińskim

20

W bazie ePraca są dziesiątki propozycji

ePraca to oficjalna, bezpłatna platforma i aplikacja mobilna stworzona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na której znajdziemy oferty pracy. Gromadzi ona w jednym miejscu oferty publikowane m.in. przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, podmioty publiczne oraz Ochotnicze Hufce Pracy. Można tam znaleźć nie tylko oferty zatrudnienia, ale również propozycje staży i praktyk. Dzięki wyszukiwarce można łatwo sprawdzić, kto obecnie poszukuje pracowników w konkretnym mieście lub powiecie. To świetne narzędzie dla osób, które poszukują zatrudnienia na terenie całej Polski lub w konkretnym regionie.

Praca w czasach PRL. Ten QUIZ rozwiążesz, jeśli pamiętasz tamte lata