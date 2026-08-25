Nadmorska knajpa skrytykowana przez Książula

Wizyta Książula w jednej z restauracji w Sarbinowie wywołała sporo emocji. Twórca zwracał uwagę m.in. na jedzenie, ceny oraz bardzo długi czas oczekiwania. Restauracja otrzymała w Google ocenę 3,4 gwiazdki, a jego ekipa miała czekać na zamówienie około 90 minut. Pojechaliśmy również na miejsce, a fotorelację z wizyty znajdziecie poniżej.

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Nadmorska knajpa skrytykowana przez Książula. Pojechaliśmy na miejsce

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Restauracja w samym sercu Sarbinowa

Mowa o lokalu Prosto z Patelni, który w samym centrum Sarbinowa. To miejsce położone niedaleko plaży, dlatego w sezonie letnim można spodziewać się tutaj sporego ruchu. Kiedy my pojawiliśmy się w restauracji, w środku nie było jednak innych gości. Byliśmy jedynymi klientami w lokalu.

Książulo negatywnie o knajpie w Sarbinowie

Tak jak wspominaliśmy, restauracja Prosto z Patelni w Sarbinowie znalazła się ostatnio w centrum zainteresowania za sprawą wizyty Książula. Youtuber wraz z ekipą odwiedził lokal i dość krytycznie ocenił zarówno część dań, jak i ceny oraz organizację obsługi. Więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Książulo odwiedził restaurację w Sarbinowie. 3,4 gwiazdki i 90 minut oczekiwania. Co ciekawe, 25 sierpnia na wizytówce Google średnia ocena knajpy spadła do 2,9 gwiazdki.

Wakacje powoli dobiegają końca. W Sarbinowie widać już zmianę

Choć Sarbinowo wciąż przyciąga turystów, wakacyjny sezon powoli zbliża się do końca. Pod koniec sierpnia nadmorska miejscowość nie jest już tak zatłoczona jak w szczycie sezonu. Na ulicach i plaży nadal można spotkać wypoczywających, jednak ruch jest wyraźnie mniejszy.

Nad Bałtykiem coraz mniej turystów. Koniec wakacji widać gołym okiem [ZDJĘCIA]