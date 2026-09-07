Pociągi nie dojadą do popularnego kurortu. Utrudnienia potrwają do zimy

Remont wraca po wakacjach

Po wakacyjnej przerwie ekipy budowlane wracają na linię kolejową nr 404. Prace ruszają pełną parą na stacjach Karlino, Wrzosowo i Dygowo. PKP PLK zapowiada, że od 14 września do 12 grudnia pociągi nie przejadą tym odcinkiem ani w jedną, ani w drugą stronę. To jednotorowa trasa, więc jakiekolwiek roboty oznaczają całkowite wstrzymanie ruchu.

Autobusy zamiast pociągów

Przewoźnicy Polregio i PKP Intercity szykują komunikację zastępczą. Część składów pojedzie objazdem przez Koszalin, ale dla wielu podróżnych oznacza to dłuższą podróż i konieczność przesiadek. W szczycie jesiennych wyjazdów do Kołobrzegu może to być spore utrudnienie – szczególnie dla osób jadących z dziećmi lub z dużym bagażem.

Ciężkie roboty na torach

PKP PLK zapowiada szeroki zakres prac: montaż nowych rozjazdów, remont torów stacyjnych, przebudowę peronów, instalację elementów małej architektury oraz modernizację przejazdów kolejowo‑drogowych. Na 13 przejazdach pojawią się nowe urządzenia, a system sterowania ruchem zostanie dostosowany do świeżo montowanych rozjazdów.

Przed wakacjami wykonawca zdążył już wymienić 34 km torów, oczyścić podsypkę tłuczniową, wyremontować obiekty inżynieryjne i przeprowadzić prace na 15 przejazdach. W Wrzosowie podróżni korzystają już z nowego peronu przy budynku stacyjnym.

Szybciej, bezpieczniej – ale dopiero zimą

Po zakończeniu inwestycji pociągi pasażerskie mają rozpędzać się do 120 km/h. Najszybsze składy regionalne pokonają trasę Białogard–Kołobrzeg w około 30 minut, a dalekobieżne nawet w 22. Modernizacja poprawi też bezpieczeństwo kierowców i pieszych na przejazdach oraz komfort podróżnych dzięki nowoczesnym peronom.

Jesień z utrudnieniami

Na razie jednak pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Do grudnia podróż nad morze będzie wymagała dodatkowego czasu i przesiadek. Kolejarze zapewniają, że efekty prac wynagrodzą jesienne niedogodności, ale dla wielu osób to marne pocieszenie, gdy autobus zastępczy zastępuje wygodny pociąg.

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