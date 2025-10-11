Jesień nad Bałtykiem to idealny czas na odkrywanie uroków polskiego wybrzeża, z dala od letniego zgiełku.

Plaże takie jak ta w Kołobrzegu oferują wyjątkowy spokój i melancholijny klimat, idealny do odpoczynku.

Zastanawiasz się, dlaczego jesień to najlepszy moment na wizytę nad morzem i które plaże zachwycają poza sezonem?

Jakie są najpiękniejsze miejsca w Polsce jesienią?

Jesień w Polsce potrafi oczarować jak żadna inna pora roku. To czas, gdy krajobrazy nabierają ciepłych barw i trudno tego nie zauważyć. Złota polska jesień to więc doskonały moment, by ruszyć w drogę bez upałów, bez tłumów i z aparatem w dłoni. Gdzie jednak konkretnie warto jechać? Bez wątpienia polecamy wybrać się o tej porze roku nad Bałtyk. To właśnie w tym regionie można odpocząć i zobaczyć jak poza sezonem pięknie przedstawiają się plaże, morze i same w sobie nadmorskie miejscowości.

Gdzie jechać na wakacje jesienią? Morze Bałtyckie poleca się turystom

Jesień to czas, gdy nadmorskie krajobrazy całkowicie się zmieniają. Nie ma tłumów, imprez, lecz jest spokój, cisza, szum fal i wiatru, który czuć na policzkach podczas spacerów plażą. Co ciekawe, coraz częściej to właśnie jesienią Polacy wybierają się nad Bałtyk, aby odkryć prawdziwe piękno wybrzeża. Jeśli również masz w planach wybyć na taką wycieczkę, dowiedz się, które plaże w szczególności warto odwiedzić jesienią.

Plaże nad Bałtykiem jesienią. Te warto odwiedzić

Najpiękniejsze plaże nad Bałtykiem na jesień

Jedną z najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem jesienią jest bez wątpienia ta w Kołobrzegu. Latem tętni życiem, ale jesienią odkrywa swoje zupełnie inne oblicze – spokojne, melancholijne i niezwykle klimatyczne. Jest to więc idealne miejsce na reset po sezonie. Jeśli będziecie na miejscu, pamiętajcie, by odwiedzić kultowe molo w Kołobrzegu, którego historia sięga 1881 roku!

