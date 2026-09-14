Szczęśliwy Emil Sajfutdinow o awansie do finału PGE Ekstraligi i nowym kontrakcie

Żużel. Emil Sajfutdinow po awansie do finału PGE Ekstraligi i przedłużeniu kontraktu z PRES Toruń

10 punktów w 4 startach, 58:32 na korzyść jego drużyny i informacja o przedłużeniu kontraktu do roku 2028 - Emil Sajfutdinow zanotował bardzo przyjemny, niedzielny wieczór na Motoarenie. Rosjanin z polskim paszportem widział przed sobą rywala tylko w pierwszej serii. Sposób na niego znalazł Bartosz Zmarzlik. W kolejnych fazach półfinału PGE Ekstraligi był już bezbłędny. Po zawodach lider "Aniołów" był pytany m.in. o przedłużenie kontraktu z PRES Toruń, analizę spotkania i rywalizację finałową z Betard Spartą Wrocław.

- W klubie wszystko układa się tak, jak powinno. Klub mnie potrzebuje, a ja się w nim dobrze czuję. Cele mamy podobne, mierzymy wysoko. Chcemy kolejnych sukcesów. Kibice wierzą we mnie i w nas, ja staram się dawać z siebie 100%. Nie zawsze to wychodzi, ale na tym polega moja praca, aby po porażkach się odbudować i wrócić na właściwe tory - powiedział Sajfutdinow.

Kolejne wątki znajdują się w materiale wideo, który publikujemy nad tekstem! Zachęcamy do obejrzenia materiału z Ekstraliga Media Center!

99

PRES Toruń - Orlen Oil Motor Lublin, wyniki rewanżowego półfinału na Motoarenie

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 58

9. Patryk Dudek - 12+2 (3,2*,3,2*,2)

10. Robert Lambert - 9+1 (3,3,2*,1,-)

11. Norick Bloedorn - 5+1 (1,0,1*,3)

12. Mikkel Michelsen - 11 (3,3,2,3,-)

13. Emil Sajfutdinow - 10 (1,3,3,3,-)

14. Mikołaj Duchiński - 5+1 (3,2*,0,0)

15. Antoni Kawczyński - 6+2 (2*,1,2*,0,1)

16. Bartosz Derek - NS

Orlen Oil Motor Lublin - 32

1. Kacper Woryna - 7+1 (0,2,2,1,0,2*)

2. Mateusz Cierniak - 2 (0,0,0,1,1)

3. Martin Vaculik - 8+2 (2,1*,1*,1,0,3)

4. Fredrik Lindgren - 0 (w,-,-,-)

5. Bartosz Zmarzlik - 13 (2,2,1,3,2,3)

6. Bartosz Bańbor - 2 (1,1,0)

7. Bartosz Jaworski - 0 (0,0,0)

8. Dawid Cepielik - NS

Szczegółowa relacja z niedzielnego spotkania znajduje się w tym materiale!