Nie mogli utrzymać równowagi. Wiek kompletnie pijanych Torunian szokuje

Toruń: Kompletnie pijane dzieciaki znalezione na Bulwarze Filadelfijskim

W miniony weekend municypalni z Torunia mieli pełne ręce roboty. 12 września, po godzinie 17:00 podeszła do nich kobieta, która zgłosiła, że pod mostem drogowym im. Józefa Piłsudskiego są nieletni, którzy raczyli się napojami wyskokowymi. W takich przypadkach strażnicy zwykle nie tracą czasu.

- Na schodach Bulwaru Filadelfijskiego strażnicy zauważyli dwie leżące osoby. Okazało się, że to nastolatkowie w stanie silnego upojenia alkoholowego. Mieli wyraźne problemy z utrzymaniem równowagi, a podczas próby nawiązania z nimi kontaktu mundurowi wyczuli silną woń alkoholu. Ze względu na młody wiek nastolatków oraz stan w jakim się znajdowali, na miejsce wezwano ZRM oraz policję. 13-latka oraz 14-latek zostali przetransportowani do szpitala - poinformował Jarosław Paralusz ze Straży Miejskiej w Toruniu.

Na szczęście życiu i zdrowiu nastolatków nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawę przejęła policja. 13-latkę i 14-latka weźmie pod lupę sąd rodzinny. Funkcjonariusze niezmiennie apelują do rodziców, aby zwracać uwagę na to, jak ich pociechy spędzają wolny czas.

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