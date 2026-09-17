Pogoda w Toruniu na weekend 18-20 września

Nadchodzący weekend przyniesie do Torunia bardzo zmienną aurę. Każdy dzień będzie miał zupełnie inny charakter, a pogoda przejdzie od dużego zachmurzenia, przez bezchmurne niebo, aż po solidne opady deszczu. Największy kontrast widać między sobotą a niedzielą, co może mieć wpływ na weekendowe plany.

Pochmurny, ale dość ciepły piątek

Weekend rozpocznie się pod znakiem dużego zachmurzenia. W piątek, 18 września, niebo nad Toruniem będzie w większości zasłonięte przez chmury. Mimo to temperatura w ciągu dnia będzie przyjemna i osiągnie maksymalnie około 20 stopni Celsjusza. Nocą termometry wskażą natomiast blisko 12 stopni. Tego dnia mogą pojawić się symboliczne opady deszczu, ale nie powinny być one uciążliwe. Wiatr pozostanie łagodny, wiejąc z prędkością około 3 m/s.

Sobota będzie najpogodniejszym dniem

Prawdziwa zmiana nadejdzie w sobotę, która zapowiada się na pogodową gwiazdę weekendu. Niebo nad miastem całkowicie się przejaśni, a mieszkańcy będą mogli cieszyć się bezchmurną aurą. Słońce pozwoli termometrom wspiąć się do około 21 stopni, co czyni ten dzień najcieplejszym w prognozowanym okresie. Warto jednak pamiętać o chłodnej nocy – temperatura spadnie wtedy do około 11 stopni. Wiatr utrzyma się na podobnym, umiarkowanym poziomie jak w piątek.

Niedziela przyniesie deszcz i ochłodzenie

Słoneczna aura nie utrzyma się niestety do końca weekendu. Niedziela, 20 września, przyniesie wyraźne załamanie pogody. Nad Toruń powrócą gęste chmury, a wraz z nimi pojawią się opady deszczu, które mogą być już odczuwalne. Temperatura w ciągu dnia będzie nieco niższa i wyniesie maksymalnie około 19 stopni. Wiatr przybierze na sile, osiągając prędkość około 4 m/s. Co ciekawe, noc z niedzieli na poniedziałek będzie znacznie cieplejsza od poprzednich, z temperaturą sięgającą 14 stopni.

Jak spędzić weekend w Toruniu przy takiej pogodzie?

Tak zróżnicowana aura daje szansę na zaplanowanie udanego weekendu, jeśli dostosujemy się do warunków. Słoneczna i ciepła sobota to idealny moment na wykorzystanie uroków miasta na zewnątrz – od spacerów po historycznych uliczkach po odpoczynek w zielonych zakątkach. Z kolei deszczowa niedziela stwarza okazję, by nadrobić zaległości kulturalne w lokalnych instytucjach lub po prostu spędzić czas w przytulnych wnętrzach kawiarni i restauracji.

Dane pogodowe: OpenWeather