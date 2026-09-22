W ciężarówce rozległ się alarm. Brawurowy pościg za Polakiem na berlińskim Ringu

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-22 14:31

Wczesnym rankiem 18 września na parkingu przy autostradzie A10 pod Berlinem doszło do zuchwałej kradzieży w ciężarówce. Policjanci patrolujący parking Seeberg Ost usłyszeli alarm dobiegający z jednego z zaparkowanych tam pojazdów. Jak ustalili, naczepa ciężarówki została właśnie włamana, a jej ładunek naruszony.

Zatłoczona autostrada pełna ciężarówek. Na miniaturze zakuta w kajdanki osoba. O kradzieży na autostradzie pisze SE.
Autor: Pixabay.com

Włamanie do ciężarówki i pościg za busem

Chwilę po odkryciu włamania funkcjonariusze zauważyli w pobliżu samochód dostawczy, który nagle odjechał z parkingu. Zachowanie kierowcy wzbudziło podejrzenia – policjanci natychmiast ruszyli za pojazdem. Po krótkim, ale dynamicznym pościgu udało się go zatrzymać w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia.

Policjanci zajrzeli do busa i wszystko się wydało

Podczas kontroli busa policjanci znaleźli kartony wypełnione produktami do pielęgnacji ciała – dokładnie tymi, które znajdowały się w okradzionej ciężarówce. Towar był już przygotowany do wywiezienia. Według komunikatu policji, kierowca busa nie był wcześniej notowany.

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20-letni Polak zatrzymany

Za kierownicą dostawczaka siedział 20-letni obywatel Polski, który – jak podkreślają niemieckie służby – dotąd nie miał konfliktów z prawem. Teraz jednak będzie musiał „sporo wyjaśnić”, jak informuje policja Brandenburgii. Mężczyzna został zatrzymany jako główny podejrzany w sprawie kradzieży ładunku z ciężarówki.

Kradzieże na berlińskim Ringu – narastający problem

Policjanci z Brandenburgii przypominają, że parking Seeberg Ost nie po raz pierwszy staje się miejscem przestępstw związanych z ciężarówkami. Zaledwie dwa tygodnie wcześniej doszło tam do próby kradzieży ładunku, gdy nieznani sprawcy rozcięli plandekę naczepy i wynieśli jedną z paczek. Tym razem jednak policjanci byli na miejscu w kluczowym momencie i błyskawicznie zareagowali.

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