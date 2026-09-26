Zaręczyny kilka minut po porodzie! Podwójne szczęście gwiazdy TVP!

Aleksandra Grysz: Gwiazda "Pytania na śniadanie" powitała na świecie drugie dziecko

Aleksandra Grysz jest jedną z niewielu gwiazd TVP, której udało jej się zachować posadę mimo zwolnień na przełomie 2023 i 2024 roku związanych ze zmianą władzy w stacji. Piękna prezenterka "Pytania na śniadanie" prywatnie związana jest z Tomaszem Tylickim, który jeszcze do niedawna również związany był ze śniadaniówką. Obecnie pracuje w Polsacie.

Medialna para wychowuje razem synka Tymoteusza. Chłopiec przyszedł na świat 31 lipca 2024 roku. Dziennikarz ma również niespełna 11-letnią córkę z poprzedniego związku. Pierwszego kwietnia Aleksandra Grysz przekazała na Instagramie, że spodziewa się dziecka.

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Aleksandra Grysz powiedziała "tak". Tomasz Tylicki oświadczył się krótko po porodzie

Nie był to primaaprilisowy żart i gwiazda "Pytania na śniadanie" w kolejnych miesiącach relacjonowała przygotowania do porodu. Równo tydzień temu Grysz urodziła drugiego syna!

19.09.2026- dzień, który zmienił nasze życie na zawsze… Tobiaszku, jak dobrze, że jesteś - napisała pod czarno-białym zdjęciem z synkiem i partnerem.

Narodziny synka to nie jedyny powód do radości, który ma Aleksandra Grysz. Chwilę po porodzie ukochany dziennikarki zaskoczył ją pytaniem: "wyjdziesz za mnie?"! Odpowiedź mogła być tylko jedna!

19 września urodził się nasz drugi synek. Oboje wiedzieliśmy, że dzień jego narodzin będzie jednym z najważniejszych dni w naszym życiu, ale tylko jedno z nas zaplanowało na ten dzień jeszcze jeden powód do wzruszeń… i tak, kilka minut po narodzinach Tobiaszka, narodził się też zupełnie nowy rozdział naszej historii - napisała na Instagramie.

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