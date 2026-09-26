Odmienione "19.30" z zaskakującą muzyką. Za nowy motyw odpowiada słynny kompozytor

Wystarczy zaledwie kilka pierwszych tonów, by rozpoznać start programu informacyjnego. Chociaż telewizyjne sygnały zazwyczaj trwają krótko, często zapadają w pamięć na długo. Skomponowanie takiej melodii to nie tylko kwestia kreatywności, ale i umiejętności ujęcia istoty formatu w krótkim czasie. Tym razem to wyzwanie rzucono twórcy, którego do tej pory nie utożsamiano z telewizyjnymi dżinglami. Łukasz L.U.C. Rostkowski odpowiada za nową oprawę dźwiękową dla serwisu "19.30". Pierwszy raz widzowie TVP mieli okazję ją usłyszeć 23 września 2026 roku.

L.U.C. stworzył nową muzykę do programu "19.30"

Odświeżona muzyka zastąpiła poprzedni motyw, który towarzyszył programowi od jego premiery, czyli od 21 grudnia 2023 roku. Kompozycja L.U.C.-a dopełnia nową czołówkę i zmieniony wstęp do serwisu. Przy tym projekcie artysta nie działał w pojedynkę. Utwory nagrano przy współudziale muzyków z Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz formacji Rebel Babel Film Orchestra. To typowe dla jego stylu – twórca od lat chętnie miksuje dźwięki orkiestry z elektroniką, hip-hopem i klimatami filmowymi.

Jak sam L.U.C. wyznał, stworzenie tej oprawy było dla niego „wielkim zaszczytem, a zarazem ogromnym wyzwaniem”. Jego zamiarem było połączenie tradycji z innowacją, tworząc dźwięki, które nie tylko oddadzą powagę informacji, ale też przemycą do serwisu nieco optymizmu.

Jak zmieniła się czołówka "19.30"?

Nowe dźwięki to zaledwie element szerszej transformacji. Zmodyfikowano samą czołówkę, sposób wprowadzania kluczowych tematów i niektóre detale realizacyjne. Teraz w intro widzimy twarze różnych osób, a także m.in. strażaka, dziecko z balonami, gołębia i robota. Na koniec pojawia się zbliżenie oka, z którego wyłania się logotyp "19.30". Ten znak jest potem płynnie wprowadzany do studia za pomocą technologii rozszerzonej rzeczywistości.

Metamorfozę przeszło też otwarcie wydania. Zrezygnowano z przejścia przez reżyserkę – na początku na ekranie pojawia się prowadzący w zaciemnionym studiu, a po nim następuje pełnoekranowa czołówka. Kluczowy temat jest teraz prezentowany przez dziennikarza zza stołu. Nową szatę muzyczną zyskała również prognoza pogody. Ponadto, twórczość L.U.C.-a ma docelowo wzbogacić nowe brzmienie całej stacji TVP Info.

Od hip-hopu do wielkich orkiestr

Łukasz Rostkowski swoją drogę artystyczną zaczynał jako raper, producent i pomysłodawca niekonwencjonalnych projektów, gdzie tekst był tak samo istotny jak warstwa brzmieniowa. Szybko okazało się, że trudno przypisać go do jednego nurtu. Na swoich krążkach śmiało miksował hip-hop z jazzem, brzmieniami elektronicznymi, klasyką i rozbudowaną narracją. Wypuszczał płyty koncepcyjne, tworzył słuchowiska i multimedialne widowiska. Orkiestra z biegiem czasu stała się jednym z jego koronnych środków wyrazu.

W 2015 roku zainicjował międzynarodowy projekt Rebel Babel Ensemble. Ta inicjatywa integruje członków orkiestr dętych z artystami ze świata hip-hopu, jazzu, folku i muzyki filmowej. Właśnie z tego pomysłu narodziła się Rebel Babel Film Orchestra, która wzięła udział w tworzeniu oprawy dla serwisu "19.30".

Muzyka do "Chłopów" przyniosła mu ogromną popularność

Jednym z najgłośniejszych przedsięwzięć w dorobku L.U.C.-a okazała się ścieżka dźwiękowa do animacji "Chłopi" w reżyserii DK i Hugh Welchmanów. Twórca wziął na warsztat polskie brzmienia ludowe, łącząc je ze współczesnym pazurem i filmowym napięciem.

Do współpracy przy nagraniach zaprosił wykonawców z różnych muzycznych bajek i pokoleń. Efektem była energetyczna, rytmiczna muzyka, głęboko zakorzeniona w tradycji. Kompozycje z filmu zdobyły popularność także poza salami kinowymi, a całe przedsięwzięcie zaczęło żyć własnym życiem na koncertach pod szyldem "Chłopi – Tańcuj Remixed".

Ten sukces udowodnił szerokiej widowni, że L.U.C. potrafi budować opowieści samymi dźwiękami. Przy programie telewizyjnym format jest znacznie krótszy, ale odpowiedzialność równie istotna – muzyczny motyw musi być charakterystyczny, godny i odporny na upływ czasu.

Nowa muzyka "19.30" podzieliła widzów

Wprowadzenie nowej oprawy szybko wywołało lawinę komentarzy w sieci. Znalazło się grono zachwycone bogatym brzmieniem i wykorzystaniem orkiestry. Inni z kolei twierdzili, że nowa czołówka jest zbyt przekombinowana lub z sentymentem wspominali poprzedni dżingiel. Tego typu odzew to żadna niespodzianka. Dźwięki programów informacyjnych są z widzami na co dzień, dlatego każda roszada w tym temacie budzi więcej emocji niż jednorazowy spektakl.

Dzieło L.U.C.-a dopiero zaczyna zakorzeniać się w świadomości widzów. Jeśli ten muzyczny motyw zagości na antenie dłużej, być może dla wielu z nich stanie się jednym z tych klasycznych sygnałów, które po latach kojarzy się już po pierwszej nucie.