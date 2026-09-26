Kuba Wojewódzki przyłapany na randce z Żanetą Rosińską. Złapał ją za... pośladki! Romantycznie?

To ona skradła serce Kuby Wojewódzkiego

Życie uczuciowe "króla TVN" od lat rozgrzewa media do czerwoności. U jego boku pojawiały się znane piękności, m.in. Anna Mucha, Renata Kaczoruk czy Anna Markowska. Wszystko wskazuje jednak na to, że serce showmana na dobre skradła 36-letnia pogodynka Żaneta Rosińska. To jej udało się usidlić znanego z niezależności dziennikarza. Pierwsze spekulacje o zmianie stanu cywilnego pojawiły się jesienią 2025 roku, gdy na palcu Wojewódzkiego dostrzeżono obrączkę. Prawdziwą lawinę wywołała jednak sama Rosińska, nazywając Kubę "mężem" we wpisie w mediach społecznościowych. Choć para nie ujawniła żadnych szczegółów dotyczących domniemanego ślubu, od tamtej pory powszechnie uznaje się ich za małżeństwo.

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Wieczorne wyjście na miasto

Kuba Wojewódzki i Żaneta Rosińska wyraźnie stronią od schematów tradycyjnego małżeństwa oraz spędzania czasu w czterech ścianach. Para postanowiła ruszyć na podbój warszawskich ulic. Po wspólnie spędzonej nocy zakochani zamówili taksówkę, jednak długi czas oczekiwania na transport wyraźnie dał im się we znaki. Zniecierpliwienie szybko ustąpiło miejsca czułości. Ponure miny zniknęły, a na twarzy Rosińskiej zagościł szeroki uśmiech dokładnie w momencie, gdy partner zdecydowanym gestem złapał ją za pośladki.

Kim jest Żaneta Rosińska?

Żaneta Rosińska to pochodząca z Poznania prezenterka i dziennikarka telewizyjna. Karierę w mediach zaczynała od pracy w Wielkopolska TV oraz Telewizji Polskiej, gdzie prowadziła pogodę. W latach 2020–2022 występowała jako pogodynka w programie "Dzień Dobry TVN". Studiowała dziennikarstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.