Tak zmienił się Filip Pławiak. Jego przemiana robi wrażenie

Z chłopięcym urokiem wkroczył na salony, a dziś jest jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów w Polsce. Filip Pławiak na przestrzeni lat przeszedł zdumiewającą metamorfozę, która zaskakuje fanów. Zmieniały się nie tylko jego role, ale i wizerunek.

Od nieśmiałego debiutanta, przez zbuntowanego Zordona w „Chyłce”, aż po dojrzałego artystę, który sięgnął po najważniejszą nagrodę filmową. Każdy etap jego kariery to inny styl, inna fryzura i inna energia. Ta ewolucja jest widoczna gołym okiem.

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Tak zaczynał Filip Pławiak. Pamiętacie go z tych ról?

Wszystko zaczęło się w Nowym Sączu, gdzie jako syn nauczycieli stawiał pierwsze kroki na deskach amatorskiego teatru. Czy ktoś wtedy przypuszczał, że ten chłopak podbije polskie kino? Jego oficjalny debiut to rola młodego zakonnika w filmie Jana Jakuba Kolskiego „Wenecja” z 2010 roku.

Potem przyszły kolejne, często epizodyczne role. Pojawił się w serialach takich jak „Przepis na życie” czy „Prawo Agaty”, cierpliwie budując swoje portfolio. To była droga od drugiego planu na sam szczyt.

Jeden moment, który zdefiniował karierę Filipa Pławiaka

Choć jego talent doceniano od dawna, jeden moment wyniósł go na zupełnie nowy poziom. Mowa oczywiście o roli Andrzeja w filmie „Biała odwaga”, która w 2025 roku przyniosła mu upragnionego Orła. To było absolutne zwieńczenie lat ciężkiej pracy.

Nagroda Polskiej Akademii Filmowej dla najlepszego aktora pierwszoplanowego otworzyła mu wszystkie drzwi. Filip Pławiak udowodnił, że jest artystą kompletnym, gotowym na największe aktorskie wyzwania. To właśnie wtedy cała Polska zobaczyła w nim gwiazdę wielkiego formatu.

Filip Pławiak nie bał się wyzwań. Kulisy jego najtrudniejszych ról

Filip Pławiak nigdy nie szedł na łatwiznę. Jego kariera to historia fizycznych i mentalnych poświęceń dla roli. Mało kto wie, że jest posiadaczem brązowego pasa w karate, jeździ konno i uprawia kitesurfing.

Do roli w „Białej odwadze” od podstaw uczył się wspinaczki wysokogórskiej pod okiem profesjonalistów. Z kolei kreacja Kordiana „Zordona” Oryńskiego w serialu „Chyłka” przyniosła mu ogromną popularność i sympatię widzów, którzy pokochali jego ekranową chemię z Magdaleną Cielecką.

Kim jest wybranka Filipa Pławiaka? To ona skradła jego serce

Mimo rosnącej sławy, Filip Pławiak stara się chronić swoją prywatność. Od lat jest w szczęśliwym związku z aktorką Michaliną Łabacz. Para rzadko pojawia się na ściankach, ceniąc sobie spokój z dala od blasku fleszy.

Aktor pochodzi z rodziny o artystycznych i pedagogicznych korzeniach. Jego matka Irena jest poetką, a ojciec Marek - nauczycielem i działaczem samorządowym. To właśnie dom rodzinny w Witowicach Górnych ukształtował jego charakter i szacunek do pracy.

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Ile lat ma Filip Pławiak? Zobaczcie, jak wygląda dzisiaj

Czas płynie nieubłaganie, a Filip Pławiak właśnie wkroczył w kolejny etap swojego życia. Urodzony 26 września 1989 roku, w 2026 roku aktor będzie świętował swoje 37. urodziny.

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