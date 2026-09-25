Rafał Brzozowski jako Zbigniew Wodecki. Justyna Steczkowska zalała się łzami na wizji

Rafał Brzozowski jako Zbigniew Wodecki. Justyna Steczkowska nie mogła powstrzymać łez

Czwarty odcinek programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” przyniósł widzom i jurorom ogromne emocje, a wszystko za sprawą jednego występu. Rafał Brzozowski, wcielając się w postać Zbigniewa Wodeckiego, stworzył na scenie prawdziwą magię. Jego wykonanie przeboju „Opowiadaj mi tak” było nie tylko technicznym popisem, ale przede wszystkim poruszającym hołdem dla zmarłego artysty.

Brzozowski nie ukrywał, że to dla niego bardzo osobiste wyzwanie. Chciał oddać szacunek twórczości Wodeckiego i uchwycić jego niezwykłą wrażliwość. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania, a najbardziej poruszona była Justyna Steczkowska, która z trudem powstrzymywała łzy.

– Aż nie mogę mówić, bo się rozpłaczę. Ja znałam dobrze Zbyszka, bo my graliśmy razem trasy koncertowe. To był uroczy człowiek, cudowny kompan w pracy. Tyle, ile się śmiałam w jego towarzystwie, to nigdy wcześniej, nigdy później – wspominała wzruszona jurorka. – Dlaczego o tym mówię? Bo to jest taka rzadkość, że ktoś zaśpiewa tak samo prawie, tak jakby wstał Wodecki i tu był. Ja nie mogę uwierzyć, tak mnie poruszył twój występ. Gratuluję – dodała ze ściśniętym gardłem.

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Prawdziwy Liber na scenie! Niespodzianka u boku Sylwii Grzeszczak

Emocji nie brakowało także podczas występu Marcina Maciejczaka, który wcielił się w Sylwię Grzeszczak. Uczestnik wykorzystał opcję „zaproś przyjaciela” i na scenie pojawił się u jego boku… prawdziwy Liber! Ich wspólne wykonanie piosenki „Dobre myśli” okazało się strzałem w dziesiątkę, a jurorzy byli pod wrażeniem kobiecej kreacji Marcina.

– Niesamowite, jak w tych kobiecych rolach świetnie się czujesz i robisz tak naturalnie. Wiem, że to jest bardzo trudne, a ty tak łatwo to robisz, tak elegancko – zachwycał się Stefano Terrazzino. – Wiesz, jak ta sukienka chmura plus ten głos przepiękny. Razem wszystko tak grało. Piękna iluzja, brawo, dziękuję – podsumował.

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Od Eda Sheerana po Madonnę. Gwiazdorskie metamorfozy

Pozostali uczestnicy również stanęli na wysokości zadania. Bryska jako Ed Sheeran zaśpiewała utwór „Azizam”, dedykując go swojej mamie. Jej chłopięca kreacja i barwa głosu zrobiły wrażenie na Małgorzacie Walewskiej. – Jesteś tak łudząco chłopięca, że naprawdę miałabym wątpliwości, kto tam jest w środku. Twój sposób chodzenia, bycia, i… głos. Po prostu miałaś tak łudząco podobną barwę – oceniła jurorka.

Ida Nowakowska, która triumfowała w poprzednim odcinku, tym razem zmierzyła się z repertuarem Tommiego Casha. – Jesteś objawieniem tego programu, bo każdy twój występ jest tak precyzyjnie przygotowany, że jestem pełna podziwu – komplementowała ją Justyna Steczkowska. Z kolei Marcin Miller jako Krystyna Prońko brawurowo poruszał się na szpilkach, śpiewając „Jesteś lekiem na całe zło”. – Ty wychodzisz i władasz tą sceną. To się nazywa szarm, wdzięk, sam nie wiem. Chce się na ciebie patrzeć – przyznał z humorem Piotr Gąsowski.

Ula Milewska podjęła się arcytrudnego zadania, wcielając się w Janis Joplin. Jej wykonanie „Cry Baby” poruszyło jurorów. – Najpiękniejsze jest to, że mógłbym tego nie wiedzieć, ale to zagrałaś. Dziękuję ci za to przeżycie – docenił jej emocjonalną kreację Gąsowski. Wielkie brawa zebrała też Maria Sadowska, która jako Madonna zaprezentowała kultowy utwór „Vogue”. – Byłaś świetna głosowo, zbliżyłaś się bardzo do Madonny – chwaliła ją Małgorzata Walewska.

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Zwycięzca odcinka i losowanie na przyszły tydzień

Po tak wyrównanej rywalizacji jurorzy musieli podjąć decyzję. Bezapelacyjnym zwycięzcą 4. odcinka został Rafał Brzozowski. Nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych artysta przeznaczył na Stowarzyszenie „Jesteśmy”. Drugie miejsce zajęła Ula Milewska, która przekazała 5 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Azylu Pod Psim Aniołem.

W przyszłym tygodniu czekają nas kolejne niesamowite metamorfozy. Na scenie zobaczymy:

Marcina Millera jako Felicjana Andrzejczaka,

Idę Nowakowską jako Kayah,

Gabriela Fleszara jako Davida Hidalgo z Los Lobos,

Bryską jako Duę Lipę,

Ulę Milewską jako Skolima.

Nie zabrakło też małego zamieszania podczas losowania. Maria Sadowska początkowo trafiła na Pitbulla, ale postanowiła skorzystać z opcji „oddaję”. Postać przejął Rafał Brzozowski (który miał być Andrzejem Piasecznym), a Maria ostatecznie zmierzy się z repertuarem Liroya. Zapowiada się kolejny gorący wieczór!

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