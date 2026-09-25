Michał Danilczuk spotyka się z piękną modelką! Bywalczyni salonów ma za sobą związek z gwiazdorem TVN

Michał Danilczuk i Julia Kuczyńska: Przyjaźń czy kochanie?

Michał Danilczuk w 2022 roku zadebiutował w roli tancerze w programie "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Nie było to jego pierwsze doświadczenie w telewizji. Miał już za sobą występy w zarówno polskich, jak i zagranicznych programach. W 2020 zwyciężył w drugiej edycji programu rozrywkowego The Greatest Dancer w BBC One i pracował jako choreograf w "Strictly Come Dancing". Założył również szkolę tańca w Londynie.

W tanecznym show Polsatu partnerował kolejno Jackowi Jelonkowi, Julii "Maffashion" Kuczyńskiej oraz Majce Jeżowskiej. Z influencerką połączyło go coś więcej niż tylko zawodowa relacja. Po finale 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" nadal utrzymywali ze sobą bliski kontakt. Mówiło się nawet, że przyjaźń przerodziła się w związek.

Sami zainteresowani nie odnosili się do tych doniesień i nigdy nie potwierdzili swojego związku. Nie da się jednak zaprzeczyć, że spędzali ze sobą sporo czasu. Razem pojawili się na ślubie Roksany Węgiel. Michał Danilczuk towarzyszył Kuczyńskiej na wakacjach z synem. Ich drogi rozeszły się jesienią 2025 roku.

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Michał Danilczuk spotyka się z byłą partnerką Kuby Wojewódzkiego

Z kolei pod koniec 2024 roku Danilczuk ogłosił rozstanie z "Tańcem z Gwiazdami". Chwilę później dołączył do składu jurorskiego "You Can Dance - Nowa Generacja" w TVN. Obecnie można go oglądać w programie "Azja Express", w którym razem z bratem walczy o wygraną. To właśnie na antenie show TVN-u przyznał, że jego serce jest zajęte.

Jest taka osoba i dlatego jestem bardzo szczęśliwy. [...] Myślę, że dojrzałem. Myślę, że jestem gotów i że jestem też tego przykładem. Ale też ja tego bardzo chciałem i cieszę się, że los tak sprawił – powiedział tancerz.

Nie zdradził jednak tożsamości swojej ukochanej. Jak donosi Pudelek, nie jest to osoba anonimowa! Według anonimowego informatora Michał Danilczuk spotyka się z Anną Markowską!

Anna Markowska i Michał Danilczuk spotykają się od kilku tygodni. Na razie nie chcą afiszować się ze swoją relacją - twierdzi osoba z ich otoczenia.

Internetowi detektywni odkryli, że tancerz i modelka od pewnego czasu regularnie "lajkują" i komentują swoje posty. Kilka dni temu Markowska zapraszała obserwujących do zapisania się na warsztaty taneczne organizowane przez Danilczuka.

Anna Markowska jest stałą bywalczynią na polskich salonach. W lipcu 2021 roku opublikowała zdjęcie z błogiego relaksu z Pawłem Delągiem, co wywołało falę komentarzy o ich potencjalnym związku. Szum wokół pary szybko opadł. Piękna modelka przed laty pojawiała się na branżowych imprezach u boku Kuby Wojewódzkiego. Z "królem TVN" spotykała się od 2022 do 2022 roku.

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