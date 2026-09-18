Idealna Cher wygrywa "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Ten występ rozłożył Gąsowskiego na łopatki

Ida Nowakowska jako Cher! Ta metamorfoza rozłożyła Gąsowskiego na łopatki

Trzeci odcinek programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” przyniósł widzom i jurorom ogromne emocje, a na najwyższym stopniu podium stanęła Ida Nowakowska. Artystka, która w poprzednim odcinku wylosowała nowość sezonu – możliwość wyboru postaci – stanęła przed trudną decyzją. Na ekranie pojawiły się dwie ikony: Shakira i Cher. Chociaż marzyła o energetycznym wcieleniu w kolumbijską gwiazdę, ostatecznie postawiła na znacznie większe wyzwanie.

Jako Cher zmierzyła się z utworem „Welcome to Burlesque”, tworząc na scenie atmosferę prawdziwego, zmysłowego show. Jej kreacja wywołała owacje i poruszyła jednego z jurorów do łez. Piotr Gąsowski nie krył swojego wzruszenia. „Byłaś fantastyczna, Ida! To mnie rozłożyło na łopatki, dlatego specjalnie chciałem cię zaskoczyć i nie wstawać po wykonaniu. Teraz za to stoję, klaszczę i się wzruszam. Jesteś fantastyczna, dziękuję bardzo” – zachwycał się juror.

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Niespodzianka w jury. Tatiana Okupnik na fotelu Justyny Steczkowskiej

Zanim jednak uczestnicy zaprezentowali swoje metamorfozy, na scenie pojawił się gość specjalny. Ku zaskoczeniu wszystkich, w programie wystąpiła Tatiana Okupnik, która zachwyciła publiczność wykonaniem utworu „Lady” z repertuaru zespołu Modjo. To nie był jednak koniec niespodzianek – w tym odcinku wokalistka zastąpiła w jury Justynę Steczkowską i to właśnie ona oceniała zmagania gwiazd.

Gabriel Fleszar i Rafał Brzozowski w kobiecych rolach

W tym odcinku nie brakowało spektakularnych przemian. Gabriel Fleszar po raz pierwszy w programie musiał przeistoczyć się w kobietę. Jako Maggie Reilly zaśpiewał falsetem przebój „Everytime We Touch”. „Gabrielu, ja uważam, że miałeś bardzo ciężkie zadanie (...) ja ciągle słyszałam, że to jest mężczyzna, który śpiewa kobietę, ale zrobiłeś to bardzo dobrze. Wyglądasz genialnie” – oceniła Tatiana Okupnik.

Z podobnym wyzwaniem zmierzył się Rafał Brzozowski, który wszedł w rolę Pink. Wykonanie utworu „Try” wymagało od niego nie tylko odnalezienia kobiecej energii, ale też sprawności tanecznej. „Powiem szczerze, ja się naprawdę śmiałam, ale urzekło mnie to, że dałeś z siebie wszystko, żeby ta kobiecość się pojawiła. W związku z tym chapeau bas, bo to był bardzo, bardzo trudny występ” – przyznała Tatiana Okupnik.

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Od Ewy Demarczyk po lidera zespołu Feel

Z kolei Ula Milewska musiała odnaleźć w sobie męską energię Piotra Kupichy z zespołu Feel. Jej interpretacja hitu „Jest już ciemno” zrobiła wrażenie na Małgorzacie Walewskiej. „Ta jego energia cię tak niosła, że mnie się aż ciśnienie podniosło. Głosowo, wszystkie jego maniery złapałaś, także te zagajenia do publiczności. Wszystko naprawdę super” – chwaliła jurorka.

Maria Sadowska przeniosła widzów w zupełnie inny klimat, wcielając się w Ewę Demarczyk. Jej wykonanie „Groszków i róż” postawiło na elegancję, romantyzm i sceniczną ekspresję. „To było takie napięcie w powietrzu, że każdą szpilkę można było usłyszeć. To od razu mnie wyprostowało. Zbudowałaś całość energią, ciałem, to była magia od początku do końca” – rozpływał się Stefano Terrazzino.

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Marcin Miller w swoim żywiole, a Maciejczak z małym niedosytem

Gdy Marcin Miller zobaczył, że wylosował Kenny'ego Logginsa i jego hit „Footloose”, nie krył zadowolenia. Lider zespołu Boys pokazał luz i świetną zabawę, co docenili sędziowie. „Wspaniale, od pierwszego momentu byłeś w roli i byłeś w głosie. (...) Super, jestem zachwycona” – gratulowała Małgorzata Walewska.

Zwycięzca poprzedniego odcinka, Marcin Maciejczak, tym razem wcielił się w Damiano Davida z Måneskin. Aby jak najlepiej przygotować się do roli, artysta wybrał się nawet do Rzymu. Jego występ spotkał się jednak z niewielkim niedosytem ze strony Stefano Terrazzino. „W porównaniu do twojej świetnej Kory – tam byłeś w 150% postacią, tu w 80%. Tak tu jest w tym programie, że niektóre postaci są bliżej, inne dalej” – przyznał juror.

Wieczór zamknęła Bryska jako Taylor Swift w przeboju „Shake It Off”. Małgorzata Walewska pochwaliła ją za barwę głosu, ale zwróciła uwagę na sceniczną pewność siebie. „Zabrakło mi takiej pewności w każdym ruchu i odrobiny takiej bezczelności. (...) Leć kochana, rozwijaj skrzydła. Ja jestem przekonana, że do końca programu będziesz już innym człowiekiem” – powiedziała jurorka.

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Zwycięstwo i szczytny cel

Ostatecznie decyzją jurorów i uczestników trzeci odcinek wygrała Ida Nowakowska. Nagrodę w wysokości 15 tys. zł przekazała dla chłopca chorującego na DMD. Drugie miejsce zajął Gabriel Fleszar, który swoje 5 tys. zł przeznaczył na Fundację Puchaczówka.

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” – co w kolejnym odcinku?

W czwartym odcinku zobaczymy kolejne niesamowite metamorfozy. Marcin Maciejczak wystąpi w duecie, Rafał Brzozowski zmierzy się z legendą Zbigniewa Wodeckiego, a Maria Sadowska wcieli się w Madonnę. Emocji na pewno nie zabraknie!

Oto pełna lista przyszłotygodniowych wcieleń:

Marcin Maciejczak (z przyjacielem) – Liber i Sylwia Grzeszczak

(z przyjacielem) – Liber i Sylwia Grzeszczak Rafał Brzozowski – Zbigniew Wodecki

– Zbigniew Wodecki Bryska – Ed Sheeran

– Ed Sheeran Marcin Miller – Krystyna Prońko

– Krystyna Prońko Ula Milewska – Janis Joplin

– Janis Joplin Maria Sadowska – Madonna

– Madonna Gabriel Fleszar – Teddy Swims

– Teddy Swims Ida Nowakowska – Tommy Cash

Program „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” można oglądać w każdy piątek o godz. 19:55 w Polsacie.

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