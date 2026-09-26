Po odsiadce w więzieniu Danuta Martyniuk wyjedzie do dżungli?! TVN chce ją ściągnąć do "Królowej przetrwania"!

Danuta Martyniuk pojawi się w kontrowersyjnym programie!

Zenon Martyniuk z dumą nosi tytuł króla disco polo. Królową jego serca od ponad 35. lat jest jego ukochana żona, Danuta. Poznali się w czerwcu 1987 r. na majówce w Grabowcu. Szybko znaleźli wspólny język, a z czasem połączyło ich gorące uczucie, które trwa do dzisiaj. Kilka lat temu była pielęgniarka przeszła ogromną metamorfozę i od tamtej pory to ona bryluje w mediach.

Niedawno ogłoszono skład nowego sezonu programu "Eksperyment: Odsiadka". Pierwszy był niespodziewanym hitem Canal+ i na fali sukcesu stacja przygotowała edycję z kobiecym składem. Formuła opiera się na kontrowersyjnym koncepcie: grupa znanych osób - celebrytów, influencerów i postaci popkultury trafia do autentycznego, zamkniętego zakładu karnego w Bartoszycach. Uczestnicy są odcięci od świata zewnętrznego, pozbawieni telefonów i poddani surowym rygorom więziennym.

W nowym sezonie obok Danuty Martyniuk zobaczymy m.in. Roksanę Węgiel, Julię von Stein czy Urszulę Dudziak! Wiele wskazuje na to, że więzienne doświadczenia nie zraziły żony króla disco polo do trudnych warunków. Wręcz przeciwnie! Według najnowszych doniesień kolejna stacja zabiega o jej udział w kontrowersyjnym show!

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Danuta Martyniuk w "Królowej przetrwania"?! Będzie rywalizować z Bianką Chajzer?

Jak twierdzi portal Kozaczek, Danuta Martyniuk ma być jedną z gwiazd czwartej edycji "Królowej przetrwania"! 59-latka ma być podobno bardzo bliska podpisania kontraktu, ale rozmowy wciąż trwają. Na razie ta informacja nie została potwierdzona oficjalnie. Czy przyzwyczajona do luksusowego życia Martyniukowa poradzi sobie w dżungli? Być może wkrótce się przekonamy.

Pierwszą potwierdzoną uczestniczką programu została przyszła synowa Justyny Steczkowskiej - Ksenia NGO. Kilka tygodni temu informowaliśmy, że propozycje udziału otrzymała również młodziutka ukochana Filipa Chajzera. 20-latka miała odmówić, ale od tamtej pory sporo się zmieniło. Bianka nie ukrywa już twarzy i nadrabia zaległości w publikacjach na Instagramie.

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