Już są nominacje do Telekamer 2026. Kto ma szansę na statuetkę? Sprawdźcie!

Telekamery 2026 - już znamy nominowanych. Głosowanie trwa!
Poznaliśmy nominowanych do 29. edycji Telekamer Tele Tygodnia. W tym roku o nagrody rywalizują aktorzy, aktorki, seriale, jurorzy, dziennikarze sportowi, prowadzący programy rozrywkowe oraz osoby wyróżnione w kategorii Olśnienie Tele Tygodnia. Głosowanie w trzech głównych kategoriach - Aktor, Aktorka i Serial - rozpoczęło się 14 września i potrwa do 9 października. Zwycięzców pozostałych kategorii wybierze jury redakcji "Tele Tygodnia". Liczą się osiągnięcia z części zeszłego i części tego roku - od 1 lipca 2025 do 30 czerwca 2026.
W kategorii Aktor nominowani są:
- Ireneusz Czop,
- Piotr Cyrwus,
- Konrad Eleryk,
- Tomasz Kot,
- Maciej Musiał,
- Filip Pławiak,
- Piotr Polak,
- Michał Sikorski,
- Borys Szyc
- i Tomasz Ziętek.
O Telekamerę dla Aktorki powalczą:
- Barbara Bursztynowicz,
- Paulina Gałązka,
- Katarzyna Herman,
- Anna Karczmarczyk,
- Joanna Kulig,
- Magdalena Różczka,
- Anna-Maria Sieklucka,
- Agata Turkot,
- Justyna Wasilewska
- oraz Zofia Zborowska-Wrona.
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W kategorii Serial znalazły się:
- "Czarna śmierć",
- "Drelich",
- "Heweliusz",
- "Młode gliny",
- "Ołowiane dzieci",
- "Piekło kobiet",
- "Przepis na zbrodnię",
- "Szpital św. Anny",
- "The Office PL 5"
- oraz "Zajazd. Będzie się działo".
Wśród jurorów nominowano:
- Kubę Badacha,
- Blankę,
- Agustina Egurrolę,
- Dawida Kwiatkowskiego,
- Alicję Majewską,
- Michela Morana,
- Rafała Maseraka
- i Magdalenę Narożną.
O statuetkę dla komentatora lub dziennikarza sportowego rywalizują m.in. Mateusz Borek, Daria Kabała-Malarz, Andrzej Twarowski i Maja Strzelczyk. W kategorii Format rozrywkowy znalazły się m.in. "Afryka Express", "Farma", "Koło fortuny", "Milionerzy", "Must Be the Music", "The Floor" i "The Voice Kids". Wśród prowadzących są natomiast Patricia Kazadi, Izabella Krzan, Elżbieta Romanowska, Małgorzata Rozenek-Majdan, Hubert Urbański i Tomasz Wolny. O Olśnienie Tele Tygodnia powalczą m.in. Maja Chwalińska, Michał Koterski, Grzegorz Krychowiak, Ignacy Liss oraz Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona.
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Historia Telekamer. To już prawie 30 lat!
Telekamery zostały stworzone przez magazyn "Tele Tydzień", a pierwsza gala odbyła się 16 stycznia 1998 roku i podsumowywała osiągnięcia telewizyjne z 1997 roku. Przez lata plebiscyt stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich nagród telewizyjnych. O zwycięstwach początkowo decydowali przede wszystkim czytelnicy, którzy mogli głosować m.in. za pomocą kuponów (wycinanych z pisma) i SMS-ów, a później także przez internet. Z czasem zmieniały się kategorie oraz sposób wyboru laureatów. Obecnie w trzech głównych kategoriach decydują widzowie i czytelnicy, natomiast w pozostałych pięciu jurorzy.
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