Agnieszka Hyży niczym urodziwy prezent. Tak poprowadziła rozdanie Telekamer 2025

Za nami rozdanie Telekamer 2025. Na gali pojawiło się mnóstwo znanych twarzy. Zanim rozpoczęło się główne wydarzenie, gwiazdy spacerowały po czerwonym dywanie, pozując fotoreporterom. Wyglądały świetnie! Show skradła Joanna Liszowska, która na imprezie stawiła się w nowym uczesaniu (gdzie podziały się jej loki?!) i w czarnym zestawie eksponującym dekolt. Jej nowy wizerunek przyciągał spojrzenia.

Ale nie była jedyną gwiazdą, która to robiła. Joanna Górska, Jolanta Fraszyńska i Paulina Chylewska postawiły na eleganckie, nieco męskie garnitury, a Ilona Krawczyńska oraz jej siostra Milena Krawczyńska na czarne kreacje, które błyszczały w światłach fleszy. Joanna Kryńska wystąpiła skąpana w złocie, Sandra Hajduk postawiła na czarną suknię z trenem i golfem w nieco gotyckim stylu, a Małgorzata Tomaszewska połączyła czarną górę z głębokim dekoltem ze skórzaną spódnicą. Wszystkie stylizacje gwiazd możecie znaleźć w GALERII pełnej zdjęć.

Agnieszka Hyży niczym podarunek z kokardą

Na uwagę zasłużyły jednak nie tylko znane panie, które przybyły na galę w roli gości, ale także Agnieszka Hyży - gospodyni wydarzenia. Gwiazda Polsatu poprowadziła je w towarzystwie kolegi z TVP Błażeja Stencla i całkiem go przyćmiła. Nie dość, że wyglądała olśniewająco, to jeszcze była bardziej charyzmatyczna.

Niestety para momentami wchodziła sobie w słowo, czasem ich żarty nie trafiały w gust publiczności, ale niedostatki Agnieszka wynagradzała uśmiechem i prezencją. Na gali stawiła się ubrana w kreację od Violi Piekut. Ciemna, fioletowa sukienka składała się z asymetrycznej spódnicy i beżowego gorsetu, który udawał, że go tam wcale nie ma. Wszystko po to, aby na pierwszym planie znalazły się obszerna kokarda i dwie wstęgi na ramionach.

Ubrana w tkaninową wstążkę Hyży wyglądała niczym pięknie opakowany prezent. Na gali żartowała, że pracuje za darmo, więc właściwie można powiedzieć, że była podarunkiem dla widzów oraz publiczności. Prezentowała się wspaniale, prawda?

Na jej instagramowym profilu pojawił się filmik zza kulis, na którym widać, że Hyży przepasana kokardą nie tylko wyglądała świetnie, ale też czuła się doskonale.

Agnieszka Hyży rozprawia o patchworkowej rodzinie. Ma pomysł na nowy biznes!